Política Rede: Heloísa Helena participa de conferência neste sábado na Capital

No próximo sábado (8), a partir das 9h, a Rede Sustentabilidade faz Conferência Estadual para escolha da nova direção, no plenarinho da Câmara Municipal de Campo Grande. Entre os participantes do encontro está a ex-senadora e coordenadora de Organização e Presidente da Fundação da Rede, Heloísa Helena.

A Rede está ouvindo as instâncias estaduais em todo País sobre os parâmetros para realização das conferências municipais com o objetivo de avaliar o funcionamento do partido nos municípios. Por isso, no encontro de sábado, além de Heloísa Helena, estará o coordenador de organização da Rede, Tacius Fernandes.

A Rede Sustentabilidade foi reconhecida oficialmente como partido pelo TSE em setembro de 2015. Na eleição de 2016, a primeira que o partido disputou nacionalmente, foi eleito o primeiro vereador pelo partido no Mato Grosso do Sul, Eduardo Romero, em Campo Grande.

Embora a conferência tenha decisões de voto para escolha dos representantes do partido, a conferência é aberta para todos que quiserem conhecer mais sobre a Rede, inclusive com filiações durante o evento.

Heloísa Helena

Heloísa Helena é enfermeira, professora e filiada à Rede. Foi eleita senadora pelo estado de Alagoas, em 1998. Disputou a presidência da República, em 2006. Atualmente é vereadora em Maceió, pelo segundo mandato consecutivo, sendo nos dois a candidata mais votada.

A Rede

A Rede tem um modo diferente de decisão, onde há uma consulta de todos os membros , ou seja, de horizontalidade. É o único partido que tem data para acabar, caso assim decidam seus filiados, isto porque em seu estatuto o partido definiu que após a fundação num prazo de 10 anos será feita uma consulta com os filiados para avaliar se a Rede cumpriu o seu papel e se deve continuar. No partido não há um presidente, mas um colegiado que decide.

A Rede tem posições bem definidas sobre assuntos que estão em discussão nacionalmente. Um deles é que desde a cassação de Dilma Roussef (PT) o partido defende a cassação da chapa que disputou a presidência, isto incluindo o atual presidente Michel Temer (PMDB). É contra a PEC 2015 que trata da discussão de novas regras para marcação de terras indígenas. A PEC pretende retirar do Executivo a função de delimitar terras indígenas, transferindo essa função para o Congresso Nacional. (Com Assessoria)