Carnaval Rede hoteleira de Corumbá atingiu 99% de leitos ocupados no Carnaval

Carnaval aquece economia na rede hoteleira de Corumbá Foto: Gisele Ribeiro

A rede hoteleira de Corumbá já conhece o mercado corumbaense em época de carnaval, e por isso, preparou com antecedência atrativos para atrair os foliões para a maior festa de momo da Região Centro-Oeste. Sabendo da grande procura, visitantes garantiram hospedagem com meses de antecedência para pular o Carnaval 2017. De acordo com a Fundação de Turismo, são esperados 40 mil foliões durante todos os dias do evento, destes, 10 mil são turistas.

“99% dos 1321 leitos já estão reservados, confirmando a cidade como uma das principais rotas de Mato Grosso do Sul e ainda existem as acomodações da casa de amigos e parentes, aumentando consideravelmente o número de visitantes no município”, afirmou a presidente da Fundação de Turismo, Maria Marju Azambuja Venturini.

Principal data do calendário de eventos de Corumbá, o Carnaval atrai milhares de pessoas para os encantos da folia corumbaense, inclusive da Bolívia. ‘Minha família fez as reservas em outubro do ano passado, sabemos o quanto é concorrido durante esse período e preferimos nos adiantar”, explicou Natali Tápia, de Campo Grande.

A responsável pelas reservas de um dos maiores hotéis da cidade, Luciane Toledo garante que a empresa já não está trabalhando com reservas de vagas, porque também já alcançaram o limite, “temos reservas desde setembro para o carnaval, nossos 132 apartamentos já estão ocupados para todos os dias. Abrimos uma lista de espera há duas semanas, mas também já encerramos, porque é muita procura”.

A oportunidade de ganhar um dinheiro extra floresce aos olhos de quem já possui imóvel na cidade, “Este é o segundo ano que abrirei a porta de casa e, como tenho lugar suficiente para abrigar turistas, ajustei um preço competitivo para temporada de festa. Assim consigo lucrar no período e tem dado muito certo”, anima-se a anfitriã Mari Braga.