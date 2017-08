Política Regina Duarte relembra campanha polêmica e diz que ainda sente medo A atriz defende que atores devem se posicionar politicamente

A veterana atriz, Regina Duarte. Foto: Reprodução/TV Globo

Marcada pela campanha política que fez para José Serra em 2002, Regina Duarte relembra a fase e revela que ainda sente medo, mas que o sentimento não a paralisa. No vídeo, que virou assunto, a atriz dizia que sentia medo que o candidato rival, no caso, Lula, vencesse as eleições, o que acabou acontecendo.

"Sou uma pessoa que ainda tenho medo, mas eu sigo em frente. Tenho medos íntimos e os meus medos não me paralisam. Nunca me paralisaram! Nem quando eu declarei que estava com medo, eu me deixei paralisar ou me intimidar. Fui muito criticada? Fui. Sofri, mas hoje essa polêmica não me incomoda mais", revelou Regina, em conversa com o UOL.

Aos 70 anos, Regina defende que os atores devem se posicionar politicamente. "Sempre dei a minha cara tapa porque sou de uma geração que aprendeu que o não participar da história política do seu país significa ser passado para trás, ser enganado e ser ludibriado. Respeito quem não se sente à vontade, mas eu me posiciono", defendeu a global.

Regina Duarte estará na próxima novela das seis da Globo, 'Tempo de Amar'.