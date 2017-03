Reinaldo abre Caravana do FCO, recebe ministro Blairo Maggi e participa da abertura da 79Âª Expogrand

Agenda Reinaldo abre Caravana do FCO, recebe ministro Blairo Maggi e participa da abertura da 79ª Expogrand

O governador Reinaldo Azambuja inicia os trabalhos desta quinta-feira (30) participando da abertura da Caravana do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO/Banco do Brasil) Campo Grande que acontece, às 8h30, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo. O Banco do Brasil conta com R$ 10,3 bilhões para apoiar o desenvolvimento econômico e social da região Centro-Oeste por meio do FCO para financiamento aos setores mineral, industrial, agropecuário, agroindustrial, turístico, comercial e de serviços. Para Mato Grosso do Sul foram disponibilizados mais de R$ 2 bilhões para financiamentos na área rural e empresarial.

Logo em seguida, às 9h, Reinaldo abre o 2º Seminário de Vereadores de Mato Grosso do Sul, também no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo. Até 31 de março serão realizadas palestras e debates com vistas a estimular a “boa vereança”, por meio de capacitações e troca de informações entre os parlamentares. No último dia do evento, está marcada a eleição para escolha da nova diretoria da União da Câmara de Vereadores (UCV/MS), biênio 2017/2019.

Na parte da tarde, às 14h30, o governador recebe o Ministro da Agricultura, Blairo Maggi, para a inauguração do Laboratório Multiusuário de Biossegurança para a Pecuária (Biopec) da Embrapa Gado de Corte. Com uma moderna infraestrutura e um complexo sistema de segurança automatizado e integrado, o laboratório permitirá pesquisas avançadas com agentes de alto risco como o vírus da febre aftosa, influenza aviária e suína, vírus da raiva, herpesvírus bovino e bactérias responsáveis por doenças como a brucelose ou botulismo, entre outros.

O último compromisso público será as 19h, quando Reinaldo e o ministro prestigiam a abertura da 79ª Expogrande. Maior feira de comercialização de bovinos do país, a Expogrande 2017 terá 11 dias de programação intensa, que incluem leilões, palestras, provas equestres, shows, exposições de animais (bovinos, equinos, pequenos e médios animais), exposição comercial e industrial de produtos e serviços ligadas ao setor com colheitadeiras, tratores, implementos, balanças, veículos, nutrição animal, sanidade, serviços, restaurantes, artesanatos e turismo.

Neste ano, o Governo de Mato Grosso do Sul estará presente na Acrissul durante a Expogrande com o gabinete itinerante – assim como em 2016, para atender o setor rural. Também estarão disponíveis as linhas de financiamento do FCO, que ultrapassam R$ 2 bilhões para investimento, fomento e aquisição de novas tecnologias.