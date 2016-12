"Deu a palavra" Reinaldo aconselha prefeitos eleitos e promete conluir Aquário do Pantanal “planejarem para não ter surpresa”, diz governador aos prefeitos.

O governador do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB), falou aos novos prefeitos e lhes deixou conselhos nesta segunda-feira (19), em entrevista concedida ao programa Tribuna Livre.

Reinaldo disse no programa que o país e seus estados devem ainda sofrer muito com a crise em 2017, aconselhou que os prefeitos eleitos economizassem e para estes se, “planejarem para não ter surpresa”, ressaltou ainda que terá bom relacionamento com os chefes dos executivos municipais, independente do partido.

“O governo não vai fugir das responsabilidades, mas digo que os prefeitos precisam economizar enxugar as estruturas e fazer um planejamento para não ter surpresa depois”, disse.

Sem dar detalhes de possíveis projetos, Reinaldo afirmou que já conversou com o prefeito eleito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), sobre algumas ações para 2017. “Algumas ações em conjunto que faremos para a população”.

A economia que o governo aconselha nos municípios é a mesma que Azambuja promete para 2017 nas estruturas do Executivo Estadual. Ainda em fase de levantamento, a reforma administrativa “enxugará um pouco mais” a estrutura.

“Como a crise é gigante, estamos olhando para ver o que dá para diminuir, melhorar o perfil das compras. Ainda dá para melhorar, para ter condição de cumprir as obrigações e fazer as entregas”, disse Reinaldo lembrado que, em 2015, fundiu secretarias e cortou cargos comissionados.

O projeto de reforma será apresentando na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, “junto com outras ações importantes”.

Compromisso – Reinaldo também falou sobre o Aquário do Pantanal. Afirmou que concluirá a construção, que precisa de R$ 50 milhões para a conclusão.

Reforçou que a fase atual é de fechar parceria com o setor privado, incluindo a própria Cataratas, que ganhou a licitação para administrar o Aquário. “Estamos procurando uma alternativa de parceira. Estamos olhando para ver uma equação onde o Estado não precise mais dar dinheiro”, afirmou voltando a dizer que não vai tirar verbas da saúde, segurança, educação, entre outros, para aplicar na obra.