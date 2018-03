Reinaldo apoia emenda de R$ 1,4 milhÃ£o que viabiliza estande de tiro Ã  PM

Segurança Reinaldo apoia emenda de R$ 1,4 milhão que viabiliza estande de tiro à PM 'A proposta é do Deputado Federal Elizeu Dionizio'

Foto: Reprodução/Página Brazil

O governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, destacou a importância da emenda do Deputado Federal Elizeu Dionizio ao Orçamento da União de 2017 para viabilizar a construção do estande de tiros da Polícia Militar, em Campo Grande. O parlamentar assegurou R$ 1,4 milhão para compra e instalação dos equipamentos e as obras necessárias.

“Mato Grosso do Sul é o quinto Estado que mais investe em segurança pública no país, como mostrou recentemente o jornal O Globo, e isso é resultado das ações do Governo do Estado e das parcerias com os nossos parlamentares. A Polícia Militar, por exemplo, terá um estande de tiros viabilizado com recursos de emenda ao orçamento apresentada pelo deputado federal Elizeu Dionizio. Obra importante para a formação e aperfeiçoamento dos nossos policiais”, afirmou o governador Reinaldo Azambuja.

Para Elizeu Dionizio, “o estande de tiro vai garantir que a segurança pública seja oferecida com mais qualidade, bem como vai valorizar e capacitar o policial militar, que é obrigado, muitas vezes, a entrar em confronto com marginais. Também vai contribuir no combate ao crime organizado, principalmente das organizações criminosas que estão instaladas nos países que fazem fronteira com Mato Grosso do Sul”.