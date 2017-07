Bela Vista Reinaldo Azambuja celebra aniversário de Bela Vista com pacote de R$ 26 milhões para obras

Foto: Edemir Rodrigues

Obras de saneamento básico e infraestrutura, que dão mais qualidade de vida à população, foram lançadas pelo governador Reinaldo Azambuja em Bela Vista nesta quinta-feira (20.7). Reinaldo participou da celebração de 109 anos de emancipação do município e autorizou investimentos que também envolvem as áreas de educação e habitação. Ao todo, o município é contemplado com mais de R$ 26 milhões de recursos estaduais.

“Estamos trabalhando para que Bela Vista tenha dias melhores e mostrando que é possível, mesmo no atual cenário nacional, fortalecer parcerias e trazer investimentos importantes para melhorar a vida das pessoas”, disse o governador ao desembarcar na cidade.

Pontes e anel viário

Reinaldo entregou na cidade a obra de construção da ponte de concreto sobre o Córrego Damacuê. A estrutura tem 14 metros de comprimento por seis de largura e custou R$ 765,4 mil aos cofres do Governo do Estado. “E estamos autorizando mais recursos para outras quatro pontes de concreto que vão beneficiar o setor produtivo, e as estradas rurais e vicinais; e autorizando as obras para construção imediata do anel viário para melhorar a condição de tráfego”, afirmou Reinaldo.

Das quatro pontes citadas pelo governador, três receberam a autorização para início da obra: uma sobre o Rio Apa, na Estrada Damacuê (R$ 1,1 milhão), outra sobre o Rio Piripucu, na MS-472 (R$ 1,3 milhão) e a terceira sobre o Córrego Apamim, também na Estrada Damacuê (R$ 883,5 mil). A última recebeu autorização para licitação – a estrutura será erguida sobre o Córrego Vacadiga, na MS-472 (R$ 1,8 milhão orçado).Já a obra de implantação e pavimentação asfáltica do contorno viário de Bela Vista foi contratada pelo Governo do Estado por R$ 14,8 milhões. A extensão do trecho será de 6,5 quilômetros e a obra começou a ser executada depois da assinatura da ordem de serviço. “Vai ser muito boa essa obra porque aqui a poeira é demais”, comemorou a aposentada Apolônia Ferreira Louveira, de 70 anos, que vive há 29 na região onde será implantado o anel viário.

Esgotamento sanitário

Ainda em Bela Vista, Reinaldo autorizou o início da construção de duas estações elevatórias de esgotamento sanitário para colocar em funcionamento 37,75 quilômetros de rede coletora de esgoto com 1.104 ligações domiciliares. A obra foi contratada por R$ 1,4 milhão. “Essa rede de esgoto foi construída há muitos anos. São quilômetros de rede de esgoto que estão enterrados nos bairros, mas não estão funcionando e o esgoto acaba correndo a céu aberto. Hoje governo investe em saneamento para poder melhorar a qualidade da cidade”, garantiu.

Lote Urbanizado: 102 casas

O governador Reinaldo Azambuja também autorizou o início da obra de construção de 102 casas populares no Bairro Serradinho, por meio do Programa Lote Urbanizado – investimento estadual de R$ 2,5 milhões. Pelas regras do programa, a prefeitura faz a doação de terrenos e dá assistência técnic, o Estado constrói as bases das residências (com fundação, instalações hidráulicas e sanitárias enterradas, contrapiso e 1ª fiada em alvenaria) e as famílias beneficiadas entram com compra de material e mão de obra para levantar as casas.

“Eu me inscrevi, fiquei confiante e saiu a lista. Deram um prazo para a gente comprar o material e entregar as notas. Agora, com tudo na mão, vamos começar a construir”, festejou Paula Pedroso, de 34 anos. Depois de concluída, a casa vai abrigas a família de cinco pessoas, ela, o marido e os três filhos de 12, 10 e três anos.