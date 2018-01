Ranking Reinaldo Azambuja está entre os 10 governadores que mais cumpriram plano de governo Mato Grosso do Sul aparece em 7º no ranking, acima da média nacional.

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, está entre os 10 que mais cumpriram compromissos de governo, segundo o levantamento do site G1.

Considerando apenas as entregas feitas integralmente, Mato Grosso do Sul está na sétima posição no ranking, com 39,13%, atrás dos estados do Maranhão (59,45%), Goiás (59,09%), São Paulo (50%), Mato Grosso (43,47%), Rondônia (42,42%) e Bahia (40,86%). O índice está acima da média nacional, que foi de 32%.

Ainda de acordo com o site, Reinaldo Azambuja cumpriu integralmente nove e parcialmente dois compromissos, de um total de 23. Entre as metas já cumpridas pelo governador que foram destacadas no especial As Promessas dos Políticos estão: ampliação da educação em tempo integral, melhora no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), criação de mutirões de saúde nos polos regionais e a implantação de auditorias independentes nos órgãos públicos.

Outras ações realizadas pela atual administração são a implantação do sistema de promoção por mérito para os servidores estaduais, a criação de uma autarquia para cuidar das comunidades indígenas, o fim da cobrança do ICMS antecipado e a política regionalizada de incentivos fiscais.

Embora não conste no levantamento, Reinaldo Azambuja também faz um governo transparente, deixando a um clique de qualquer pessoa os dados sobre como são aplicados os recursos públicos. Pelo segundo ano consecutivo, o Portal da Transparência do Governo de Mato Grosso do Sul recebeu nota 10 em avaliação realizada pela Rede de Controle. Desde o início da atual gestão, o índice estadual de transparência apresentou uma evolução de 714%.

Até mesmo nas promessas classificadas pelo G1 como “não cumpridas” constam algumas prestes a serem concluídas, como o Hospital do Trauma, que depois de 20 anos de espera deverá ser entregue até o fim do primeiro trimestre de 2018.

E entre os compromissos apontados como parcialmente concluídos está a redução da carga tributária. O Governo de Mato Grosso do Sul reduziu o imposto estadual para a aquisição de máquinas e equipamentos e na importação de matéria-prima. Também reduziu a carga tributária nas operações da cadeia do leite e sobre a energia elétrica no setor aviário.

Foram consideradas 1.035 promessas assumidas pelos então candidatos a governador antes de serem eleitos. Apenas o governador do Amazonas, Amazonino Mendes, não foi avaliado. Eleito em agosto, após a cassação do ex-governador José Melo e do vice Henrique Oliveira por compra de votos nas eleições de 2014, ele tomou posse em outubro de 2017.