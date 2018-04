Reinaldo Azambuja reafirma aproximação com setor produtivo em gabinete na Expogrande

Foto: Chico Ribeiro

O governador Reinaldo Azambuja reafirmou a aproximação do poder público com o setor produtivo nesta terça-feira (10.4) ao atender no Gabinete Itinerante, na Expogrande – uma das mais tradicionais feiras agropecuárias de Mato Grosso do Sul. Pelo quarto ano consecutivo, o Governo do Estado montou um espaço na feira realizada em Campo Grande para atender as demandas dos produtores. “Queremos ouvir e avançar nas políticas públicas desse segmento, que é tão importante para a economia de nosso Estado”, afirmou.

Com representantes da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul) e da Associação dos Produtores de Soja do Estado (Aprosoja-MS), Reinaldo Azambuja anunciou a maior produção de soja da história estadual. Foram 9,558 milhões de toneladas do grão na safra 2017/18, com produtividade de 59,2 sacas por hectare. “Resultado de um trabalho conjunto entre produtores, instituições e Governo”, disse o governador.

Incentivos para o setor da suinocultura também foram tratados pelo governador, que se reuniu com dirigentes da Associação Sul-Mato-Grossense e Suinocultores (Asumas). Com os secretários de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, e de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck; o governador firmou parceria com a Embrapa Gado de Corte para qualificar técnicos que atuam no Programa Precoce MS. O objetivo é oferecer, por meio da Fundação Escola de Governo (Escolagov) o curso online em Boas Práticas Agropecuárias (BPA).

Reinaldo Azambuja ainda lançou a Adventure Next América Latina – feira de turismo que será realizada de 7 a 9 de novembro em Campo Grande, com previsão de reunir 400 pessoas e rodadas de negócios turísticos. “Competimos internacionalmente com o Chile e o Equador para sediar essa feira, que será mais uma vitrine das potencialidades turísticas de nossos municípios”, contou.

Gabinete Itinerante

Pelo quarto ano consecutivo, o Governo do Estado montou o Gabinete Itinerante na Expogrande para atender demandas da sociedade.

Desde a abertura da feira, no dia 5 de abril, secretários estaduais usam o espaço para atendimento. Devem passar pelo espaço, nesta semana, representantes das secretarias estaduais de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Saúde (SES), Educação (SED) e Infraestrutura (Seinfra).

No local também tem estandes de órgãos do Governo, como Procon, Detran, Agraer e Iagro.