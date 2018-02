Educação Reinaldo Azambuja recepciona alunos, entrega uniformes e kits e destaca reforço na merenda

Foto: Edemir Rodrigues

No primeiro dia de aula, nesta quinta-feira (15.2), o governador Reinaldo Azambuja recepcionou estudantes de duas escolas estaduais, em Campo Grande, deu início à entrega de uniformes e kits escolares e afirmou que houve um aumento de 25% na verba destinada à merenda em 2018.

“O planejamento que foi feito propicia o início do ano letivo com kits sendo entregues, com uniformes nas escolas, com reforço financeiro de 25% a mais para fortalecer a merenda escolar. Acho que tudo isso motiva porque Mato Grosso do Sul é um dos únicos que avançou no Ideb [ Índice de Desenvolvimento da Educação Básica]. Isso se deve a esse conjunto. A educação é um conjunto de fatores, não basta só ter o melhor salário dos professores do país, é formação, é organização, é o planejamento”, afirmou.

Estão sendo entregues 290 mil kits, com materiais adequados para cada etapa de ensino, e 300 mil camisetas – duas para estudantes novos e uma para alunos antigos. Todos os kits e uniformes já foram adquiridos e começaram a ser distribuídos para alunos como Adrian Henrique, do 1º ano da EE Lino Villachá. “É bom começar o ano já com o material e o uniforme”, disse o aluno.

A Rede Estadual de Ensino conta com 367 escolas e 240 mil estudantes matriculados. O investimento na aquisição dos kits escolares foi de R$ 8,4 milhões, uma economia de R$ 4,2 milhões em relação ao valor inicialmente cotado, de R$ 12,6 milhões. Isso porque o Governo de Mato Grosso do Sul aderiu à ata de registro de preço do FNDE/Ministério da Educação.

São três tipos diferentes de kits escolares para os alunos da Rede Estadual. As crianças das séries iniciais do ensino fundamental recebem seis cadernos de capa dura, um caderno de desenho, um caderno de caligrafia e materiais como lápis, lápis de cor e giz de cera.

Estudantes das séries finais do ensino fundamental e do Ensino de Jovens e Adultos (EJA) recebem três cadernos universitários, régua, lápis, canetas, borrachas e apontadores. Já os alunos do ensino médio, EJA médio e educação profissional ganham três cadernos universitários, um caderno de desenho, uma régua, canetas, lápis, borrachas e apontadores. E o investimento na compra de uniforme foi de R$ 2,2 milhões, sendo cada unidade adquirida por R$ 7,45.

A primeira agenda do dia do governador foi na EE de Tempo Integral de Ensino Fundamental Professor Henrique Cyrillo Corrêa, com 402 alunos matriculados, do 1º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio. Naquela unidade, o governador destacou a confiança nas escolas de tempo integral, que em Mato Grosso do Sul recebem o nome de Escola de Autoria. Em todo o Estado são 16 Escolas de Autoria de ensino médio e 29 de ensino fundamental. Em seguida, ele fez a entrega de kits e uniformes na EE Lino Villachá, onde estudam 1.400 alunos.

Nas duas agendas, o governador Reinaldo Azambuja anunciou que irá fazer melhorias nas escolas, atendendo solicitações de alunos e direção escolar. O Governo do Estado irá reformar a rede elétrica na Professor Henrique Cyrillo Corrêa e fará melhorias nas quadras esportivas das duas unidades.

Mais segurança

Após a agenda na Lino Villachá, Reinaldo Azambuja visitou a Base Comunitária do 9º Batalhão da Polícia Militar, no bairro Nova Lima, ao lado da unidade de ensino. A base será totalmente reformada por meio do projeto estadual “Mãos que Constroem”, que utiliza mão de obra de presos. “Essa reforma irá beneficiar toda a população da região”, afirmou o governador.