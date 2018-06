Agenda Reinaldo Azambuja vai a Amambai, Anaurilândia e Batayporã com R$ 15 milhões em investimentos

Foto: Chico Ribeiro

A agenda de trabalho desta sexta-feira (15.6) do governador Reinaldo Azambuja será cumprida em municípios do Vale do Ivinhema e da região Sul-Fronteira. Ele retorna aos municípios de Amambai, Anaurilândia e Batayporã com R$ 15 milhões em investimentos, em obras que serão lançadas e entregues.

Os compromissos começam por Batayporã – que receberá R$ 6,9 milhões em novos empreendimentos. O governador autoriza o início das obras de recapeamento em diversas ruas do município (R$ 1,3 milhão) e de asfalto e drenagem na rua Valdir São Vesso (R$ 203 mil); e lança licitações das obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais nas ruas Antônio Nunes da Costa, Gilberto Moreira e José Henrique Ens (R$ 431 mil), de construção da ponte de concreto armado sobre o rio Samambaia (R$ 1,7 milhão) e de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em parte da avenida Pedro Liberato da Rocha – emenda do deputado Elizeu Dionízio (R$ 610 mil). Ele ainda entrega a reforma da EE Braz Sinigáglia (R$ 2,7 milhões).

Em Anaurilândia serão liberados R$ 7,3 milhões em investimentos: R$ 3,9 milhões com o início da obra de construção de uma estação de tratamento de esgoto da Sanesul, com 624 ligações domiciliares; R$ 1,4 milhão com o início da obra de restauração funcional do pavimento de diversas ruas; R$ 703 mil para licitação de recapeamento de diversas ruas do distrito de Quebracho; R$ 571 mil para licitação da obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em partes das ruas do loteamento habitacional São João Calábria – emenda do então senador Delcídio do Amaral; R$ 583 mil para licitação de outra obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no acesso ao loteamento habitacional São João Calábria; e R$ 92 mil para autorização para elaboração do projeto executivo para pavimentação do acesso ao Balneário, com inclusão de ciclovia.

Em Amambai, Reinaldo Azambuja assinará ordem de início de serviço para obra de reforma da EE Vespasiano Martins (R$ 651 mil). Ele ainda entregará uma patrulha mecanizada para atender a Prefeitura – emenda da deputa Thereza Cristina; 34 títulos de propriedade de regularização fundiária; e 17 caixas cirúrgicas.