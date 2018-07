Governo MS Reinaldo cumpre quase todas as promessas feitas em campanha, revela pesquisa "Faltam cumprir apenas 7 das 23 promessas feitas em 2014"

Foto: Reprodução

O governo de Mato Grosso do Sul é destaque dentre as administrações estaduais. Em um levantamento feito pelo G1, é apontado que Reinaldo Azambuja (PSDB), que soma 3 anos e meio de mandato, é o quarto governador do país que mais cumpriu promessas feitas durante a campanha para as eleições de 2014.

A avaliação dos governadores é atualizada pelo G1 anualmente. A última análisa, divulgada nesta segunda-feira (9), mostra que das 23 promessas de campanha feitas por Reinaldo, 16 foram efetivadas, sendo 12 delas integralmente. Apenas 7 dos compromissos ainda não foram totalmente concluídos.

O levantamento ressalta ainda que a administração estadual conseguiu manter atividades mesmo diante da crise que atingiu o país nos últimos anos.

Dentre as promessas listadas no programa de governo de Azambuja que foram efetivadas está o pagamento do piso nacional para professores, que atualmente recebem R$ 3.701,57, quando no país é de R$ 2.455,35.

A implantação do sistema de promoção por mérito para servidores estaduais, implantado em 2017, também aparece entre os compromissos cumpridos. O programa Gestão por Competências foi regulamentado pelo decreto 14.719/2017 e beneficia em torno de 26 mil servidores, segundo o governo, com planos de carreira consistentes e democráticos.

Na área da saúde, a construção do Hospital do Trauma e a realização da Caravana da Saúde, que atualmente oferece consultas, exames e procedimentos cirúrgicos para pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde), estão entre os destaques.

Só a Caravana foi responsável por mais de 47 mil procedimentos, contribuindo para diminuir – e até zerar - uma fila de espera de anos.

O levantamento, que classificou as promessas de governo em “cumpriu”, “em parte” e “não cumpriu” destaca que 52,17% dos compromissos foram efetivados, o que deixa o Estado atrás apenas das administrações do Maranhão (64,86%), Goiás (63,63%) e São Paulo (55,88%).

Fonte: Campo Grande News [aqui matéria original].