Governo Reinaldo e cônsul de Portugal debatem ações que podem estreitar laços entre MS e país lusitano

O governador Reinaldo Azambuja se encontrou com o cônsul-geral adjunto de Portugal em São Paulo, o diplomata Hugo Gravanita, nesta quarta-feira (14), para discutir ações que podem estreitar laços comerciais e culturais entre Mato Grosso do Sul e o país lusitano.

“O encontro com o governador Reinaldo foi no sentido de dizer que o consulado geral está com a disponibilidade máxima para receber representantes e empresários do Estado para estreitarmos esse relacionamento”, disse o cônsul. Conforme Gravanita, Campo Grande é a segunda capital da jurisdição do Consulado Geral de São Paulo.

Após a reunião, feita na governadoria, Reinaldo revelou que novos encontros serão feitos com representantes de Portugal, com a intenção de aproximar investidores sul-mato-grossenses e portugueses. “Ano que vem, em março, vamos visitar o consulado para promover esse intercâmbio”, falou.

Também participaram do encontro o cônsul honorário de Portugal em Campo Grande, Fernando Gonçalves, e o vereador de Campo Grande, Paulo Siufi.