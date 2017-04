Maracaju Reinaldo entrega nova iluminação do Estádio “Loucão” e anuncia mais 100 moradias para Maracaju

Foto: Chico Ribeiro

Ao entregar na noite de ontem (28) em Maracaju o novo sistema de iluminação do Estádio Luiz Gonzaga Prata Braga, o “Loucão”, com a abertura da 14ª Copa Assomasul de Futebol, o governador Reinaldo Azambuja anunciou a construção de mais 100 unidades habitacionais para a cidade que administrou por duas gestões. Ele também pediu ao prefeito da cidade, Maurílio Azambuja, um projeto de revitalização do estádio para atender os desportistas locais.

“Antes de sair de Campo Grande para Maracaju falei ao telefone com o ministro Bruno Araújo (Ministério das Cidades) e ele mandou uma boa notícia para o prefeito Maurílio, que são mais 100 casas”, afirmou o governador. “O ministro aportou recursos para Mato Grosso do Sul que vão garantir, com a nossa contrapartida, a construção de mais dez mil unidades habitacionais até 2018”, anunciou Reinaldo Azambuja, durante entrevista ao chegar ao Estádio Loucão.Acompanhado do presidente da Fundação de Desportes de MS (Fundesporte, Marcelo Miranda, do prefeito Maurílio Azambuja e do presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), Pedro Caravina, dentre outras autoridades, o governador participou de uma grande festa do futebol no Estádio Loucão. A inauguração da nova iluminação, onde o governo estadual investiu R$ 323 mil, foi precedida da abertura da tradicional Copa Asssomasul, que reúne equipes das prefeituras e câmaras municipais de 50 municípios.

Com Prata Braga

Na chegada a Loucão, Reinaldo Azambuja se encontrou com o ex-prefeito Luiz Gonzaga Prata Braga, a quem homenageou ao lembrar que o mesmo foi o grande idealizador da construção do estádio de futebol inaugurado em 15 de junho e 1980 com o jogo amistoso entre Comercial de Campo Grande e Grêmio Porto-Alegrense. “Queremos agradecer muito a presença do Prata Braga, que foi o grande mentor de tudo isso aqui, e dizer que Maracaju está de parabéns pelas suas conquistas no esporte”, disse.

A reforma do sistema de iluminação da praça esportiva, segundo o governador, foi possível graças a parceria com a prefeitura local, realizando assim um sonho da população e, principalmente, dos desportistas que atuam nas ações de incentivo a pratica esportiva e de lazer das pessoas e também miram o retorno do MAC ao Campeonato Estadual de clubes profissionais. “É muito importante para a cidade a iluminação para que o estádio sedie jogos noturnos”, pontuou.

Na arquibancada

Reinaldo Azambuja descerrou a placa comemorativa ao novo sistema de iluminação do Loucão, um dos mais modernos entre os estádios de futebol do Estado, e em seguida deu o pontapé inicial no primeiro jogo da Copa Assomasul, entre as equipes de Maracaju e Ponta Porã. Ao lado de lideranças políticas e torcedores, ele assistiu a partida na arquibancada coberta, onde cumprimentou o público, vibrou com a goleada do time da casa, por 5 a 0, e comeu pipoca enquanto conversava com amigos e correligionários.

Ao recebe pedido dos dirigentes do futebol local para apoiar a revitalização do estádio, preparando-o para sediar jogos do Campeonato Estadual e outros eventos de grande porte, o governador disse que aguarda o projeto da prefeitura, que poderá ser contemplado com recursos do Ministério dos Esportes, da mesma forma como está sendo pleiteado para o Estádio Pedro Pedrossian, o Morenão, que receberá investimentos do Governo do Estado para tornar-se uma nova arena do esporte nacional.

Prestigiaram o evento de reinauguração da iluminação do Estádio Loucão o deputado estadual Felipe Orro e os prefeitos de Guia Lopes da Laguna, Jair Scapini; Roberto Nem, de Taquarussu; de Ponta Porã, Hélio Peluffo; e de Antônio João, Marcia Marques.