Progresso Reinaldo firma parceria com empresa de peixes que deve gerar empregos e tornar MS líder no mercado

Com o objetivo de expandir e diversificar as atividades, o Governo do Estado fechou com o frigorífico de peixes GeneSeas de Aparecida do Taboado, nesta quinta-feira (9), uma parceria que pode ser o pontapé inicial para MS se tornar líder nacional na produção de tilápia. A empresa é especialista em aquacultura e líder no mercado brasileiro.

O governador Reinado Azambuja explicou que foi solicitado apoio da gestão para concessão de benefícios fiscais, financiamento do FCO e licença ambiental para ampliar a planta da empresa. A ideia inicial é expandir a produção de tilápia para produtores independentes, colocar a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) em contato com os produtores regionais para apoio técnico e executar contratos de aquisição de longo prazo.

“Com isso, o governo assume o compromisso político de tornar a costa leste polo de produção de tilápia em MS. Hoje somos o 6º produtor nacional e com a ampliação da GeneSeas em 2017 vamos chegar ao 3º lugar. Somados a outros investimentos na aquicultura que estão em andamento, Mato Grosso do Sul pode se tornar o líder nacional na produção de tilápia em poucos anos”, afirmou Reinaldo.

De acordo com o sócio-fundador da empresa, Tito Lívio Capobianco Junior e o CEO Breno Davis, a empresa GeneSeas exporta diariamente parte da produção para os Estados Unidos. “Todos os dias, um caminhão de tilápia fresca é embarcado para Guarulhos”, ressaltou Tito. Recentemente a empresa realizou uma fusão e agora a meta é ampliar os investimentos, investindo na diversificação da produção, trazendo peixes como Salmão do Chile e outros que serão processados em Aparecida do Taboado.

A previsão é que com a expansão sejam gerados 450 novos postos de trabalho até o fim do ano. “É uma parceria eu não envolve desembolso, mas apoio e incentivos fiscais que retornam para nosso estado na forma de empregos. Essa é uma demanda que vai melhorar o desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul e ainda dar mais qualidade de vida à nossa população”, disse o governador.

A região da Costa Leste está se tornando um pólo de psicultura. De acordo com o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck, esta semana houve uma reunião para outro frigorífico de peixes se instalar em Aparecida do Taboado, além do projeto da Tilabrás que prevê a injeção de U$ 51 milhões, o equivalente a mais de R$ 150 milhões na atividade em Mato Grosso do Sul.

“Nosso estado tem um potencial de crescimento fantástico na área da piscicultura, com excelente tecnologia, seja na produção de peixes nativos ou exóticos, como é o caso da tilápia. Nossa expectativa é muito grande para esse novo frigorífico e também para a instalação da Tilabrás que irá para o município de Selvíria. Temos água, espaço e muita capacidade empreendedora. Aguardamos ansiosos a concretização desse novo desafio”, declarou Verruck.

GeneSeas

O frigorífico de peixes da GeneSeas, empresa especialista em aquacultura e líder no mercado brasileiro de tilápia, foi inaugurado em abril do ano passado. Localizado na região do reservatório de Ilha Solteira, na divisa dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, a planta fica próxima a diversos produtores que fornecem peixe vivo para a empresa e também das fazendas de engorda da GeneSeas, o que, segundo a assessoria da empresa, diminui consideravelmente o tempo de transporte, gerando menos stress ao peixe e agilizando o processo de abate.

A unidade possui 2.500 m² de área construída, com alocação de espaço para a fabricação de produtos de valor agregado e capacidade de abate de 20 mil toneladas/ano. Já a capacidade de armazenamento na câmara frigorifica é de 130 toneladas de filé de tilápia congelado e 30 toneladas de filé de tilápia fresco. O empreendimento é responsável pela geração direta de mais de 200 postos de trabalho, além de fomentar a produção local.

A empresa atua de modo integrado e atende mais de dois mil clientes ativos. Além da tilápia, a GeneSeas também processa e distribui outros peixes e frutos do mar. Os produtos principais comercializados são peixe inteiro, filé fresco e congelado, quibe de tilápia, farinha e óleo de peixe, além de steaks, nuggets e hambúrguer de kafta. (Com assessoria).