Governo Reinaldo recebe Medalha Mérito Tamandaré e propõe parceria com Marinha

O governador Reinaldo Azambuja foi agraciado, nesta quarta-feira (5), com a Medalha Mérito Tamandaré, entregue pelo contra-almirante do 6º Distrito Naval da Marinha, em Ladário, Luiz Octávio Barros Coutinho. O ato ocorreu no gabinete do governador, com a presença do secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel.

A Medalha Mérito Tamandaré, criada pelo decreto nº 42.111, de 20 de agosto de 1957, é destinada a agraciar as autoridades, instituições e personalidades civis e militares, brasileiras ou estrangeiras, que tenham prestado relevantes serviços na divulgação ou no fortalecimento das tradições da Marinha do Brasil, honrando seus feitos ou realçando seus vultos históricos.

A distinção seria entregue ao governador em dezembro do ano passado, por ocasião da cerimônia militar em celebração ao Dia do Marinheiro, em Ladário. Contudo, Azambuja não pode estar presente devido a agenda de última hora, em Brasília, para participar de reunião dos governadores. Além da medalha, o governador recebeu ainda um diploma referente a condecoração.

Governador, comandante do Distrito Naval e o secretário Eduardo Riedel conversaram sobre atendimento aos ribeirinhos.

Parceria

Durante o encontro com o contra-almirante, Reinaldo Azambuja manifestou o interesse do governo em apoiar a Marinha em ações sociais de atendimentos aos ribeirinhos do Pantanal de Corumbá. O comandante falou da proposta do distrito naval em ampliar o programa assistencial e agradeceu o apoio do Estado, que considerou fundamental para o sucesso das ações.

“Pedimos ao comandante do distrito naval formalizar essa proposta de parceria, pontuando suas demandas, para que possamos, por meio de convênio, inclusive com a participação da prefeitura de Corumbá, realizar uma força-tarefa no sentido de dar uma melhor condição de vida aos nossos ribeirinhos”, disse o governador. Ele sugeriu, inclusive, a participação do Tribunal de Justiça, por meio do programa Justiça Itinerante.

Ao final do encontro, Azambuja presenteou o contra-almirante Luiz Octávio Barros Coutinho com licores de pequi, um dos frutos do Cerrado sul-mato-grossense.