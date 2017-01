Rose Modesto Reinaldo sai em férias e Rose Modesto assume o governo por 20 dias

A vice-governadora Rose Modesto assumirá o comando do Governo de Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (10), data em que Reinaldo Azambuja sai em férias. Rose terá a chefia do Poder Executivo Estadual entre os dias 10 e 30 de janeiro, período em que vai exercer a função de governadora em exercício.

No primeiro dia de atuação, Rose se reunirá com o prefeito de Campo Grande, Marcos Trad, para anunciar o valor do apoio financeiro que o Estado vai dar a prefeitura para tapar buracos de ruas e avenidas de cidade. A parceria foi firmada entre Reinaldo e Marcos na semana passada.

Entre os compromisso de Rose à frente do Executivo Estadual estão previstas reuniões e participações em eventos. A governadora deve se encontrar com a bancada federal para tratar da situação dos Estados; ir a Dourados para divulgar o novo modelo de escola integral; assinar a adesão de Mato Grosso do Sul ao Plano Nacional de Segurança Pública, em Brasília (DF), com o presidente Michel Temer; e prestigiar a abertura nacional da colheita de soja em Ponta Porã.