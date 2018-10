Reinaldo se desespera e parte para baixaria em Dourados onde perdeu no primeiro turno

A turma do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) que tenta desesperamente um segundo mandato está jogando sujo em Dourados.

Pessoas a mando do PSDB estão distribuindo em praticamente todas as esquinas que tem semáforos em Dourados panfletos com conteúdos depreciativos ao candidato juiz Odilon de Oliveira.

Reinaldo que perdeu no primeiro turno em Dourado, segundo colégio eleitoral de Mato Grosso do Sul, está jogando pesado para tentar reverter o resultado.

Estes panfletos que anos atrás significavam as mesmas atuais Fake News agora voltaram a ser distribuídos, uma vez que as redes sociais não consegue atingir uma gama de eleitores que não se importante com aquilo despejado diariamente pelo candidato tucano.