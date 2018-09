Eleições 2018 Reinaldo se mantém na liderança com 42%, revela pesquisa "Seguido pelo candidato Juiz Odilon de Oliveira (PDT) com 26%"

Foto: Reprodução/A Manchete

Pesquisa para o Governo do Estado, divulgada pelo IBRAPE- Instituo Brasileiro de opinião Pública, nesta quinta-feira (27), aponta o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) com 42% das intenções de voto, liderando a disputa para o executivo estadual. Em segundo lugar está o candidato Juiz Odilon de Oliveira (PDT) com 26%, seguido pelo deputado Junior Mochi (MDB) que tem no levantamento 7% das intenções.

Completando a lista, o candidato Humberto Amaducci (PT) aparece com 6%, Marcelo Bluma (PV) tem 2% e João Alfredo (PSOL) também 2%. Brancos, nulos, nenhum dos candidatos ou ainda não sabem responder representam 15%.

Válidos

Considerando apenas os votos válidos (onde são excluídos os brancos / nulos / indecisos), o levantamento mostra que Azambuja (PSDB) tem 49,43% das intenções de votos, enquanto que a soma dos demais candidatos chega a 50,57%, ou seja, o tucano estaria perto da marca para vencer no primeiro turno das eleições, faltando um pouco mais de meio ponto percentual.

Rejeição

O Ibrape também mediu a taxa de rejeição (o eleitor disse em qual dos candidatos não votaria de jeito nenhum). Nesse item, os entrevistados puderam escolher mais de um candidato, por isso, os resultados somam mais de 100%. Veja os índices:

Reinaldo Azambuja: 22%

Marcelo Bluma: 16%

João Alfredo: 15%

Humberto Amanducci: 14%

Juiz Odilon: 12%

Junior Mochi: 10%

Sem resposta 23

Ouvidos

Foram ouvidos 1040 mil eleitores, em 37 municipios distribuídos por 8 regioes geográficas do Estado . De acordo com o Instituto, o levantamento tem um nível de confiança de 95%, com margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos. As entrevistas foram feitas de 22 a 24 de setembro no Estado. A pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número: MS-04832/2018.

Fonte: Página Brazil.