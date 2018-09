Senador Pedro Chaves Relatado por Pedro Chaves, Senado aprova doação de blindados ao Uruguai

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) do Senado Federal aprovou, nesta terça-feira (4), a doação de 25 carros de combate do Exército Brasileiro ao governo do Uruguai. O projeto, relatado pelo senador Pedro Chaves (PRB-MS), tem como objetivo estreitar as relações internacionais com o país vizinho e intensificar as ações da defesa nacional.

“O Exército Brasileiro está renovando a frota de blindados e estes 25 carros de combates que serão doados já haviam concluído seu ciclo de vida no Brasil. Com isso, o Senado autoriza o Poder Executivo, por meio do Ministério da Defesa, a realizar a doação como forma de estreitar ainda mais as relações com o país amigo”, explica Pedro Chaves.

Os carros de combate estão desativados desde o ano de 2010 e estocados no Parque Regional de Manutenção da 3ª Região Militar, em Santa Maria (RS). O Uruguai deve recuperar 15 unidades de blindados e as outras dez serão desmontadas e utilizadas como peças de reposição.

Com a aprovação na CRE, o projeto agora segue para análise e apreciação no plenário do Senador.