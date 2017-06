Meio Ambiente Relator do Código Florestal, Aldo Rebelo faz palestra na Capital dia 5

Foto: Agência Câmara

O principal evento da programação do Governo do Estado em comemoração ao Dia do Meio Ambiente será a palestra com o ex-deputado federal Aldo Rebelo, nesta segunda-feira (5), sobre os cinco anos de vigência do Código Florestal Brasileiro.

Rebelo foi relator do projeto na Câmara Federal, onde o Código Florestal só conseguiu aprovação em 24 de maio de 2011, após 12 anos de tramitação e intensas negociações entre ruralistas e ambientalistas.

A palestra de Aldo Rebelo acontece às 19h, no auditório Germano Ramos do Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande, com entrada franca. Antes, o ex-ministro e ex-deputado federal concede entrevista à imprensa às 16h, no local do evento. Ele vai antecipar aos jornalistas detalhes de sua palestra e falar também sobre a possibilidade de mudança de partido (estaria com convite para entrar no PSB) e analisar a conjuntura política que começa a se definir após o abalo da estrutura partidária nacional com as delações da Operação Lava Jato.

Após a palestra de Rebelo será aberto um painel de debates envolvendo representantes do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), da Famasul (Federação de Agricultura de Mato Grosso do Sul), da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), da WWF Brasil pelas organizações ambientais e do Ministério Público. O público poderá interagir com perguntas e opiniões.

Ainda em alusão do Dia do Meio Ambiente, haverá um ato governamental antes da palestra de Aldo Rebelo em que o governador Reinaldo Azambuja vai assinar medidas importantes para a área ambiental.

O Código

O Código Florestal Brasileiro é regulado pela Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, e encerra em seu conteúdo 12 anos de discussões no Congresso Nacional que, no entanto, não foram capazes de afastar as controvérsias e polêmicas em torno do tema. Estabelece as áreas de preservação (Reserva Legal) para proteger nascentes e cursos d’água e áreas remanescentes em percentuais diferentes dependendo da região e do bioma.

A principal ferramenta instituída pelo Código é o Cadastro Ambiental Rural (CAR), um registro eletrônico, obrigatório para todos os imóveis rurais, que tem por finalidade integrar as informações ambientais. O prazo para que todos os imóveis estejam inscritos no CAR é 31 de dezembro; em Mato Grosso do Sul, conforme levantamento divulgado pelo Imasul em maio, mais de 55% das propriedades rurais já haviam ingressado com a documentação necessária para se inscrever no CAR.

Aldo Rebelo

Aldo Rebelo é alagoano de Viçosa, foi deputado federal por 20 anos, de 1991 a 2011; presidiu a Câmara dos Deputados de 2006 a 2009; foi ministro de Relações Institucionais, dos Esportes, Ciências e Tecnologia e da Defesa. Destacou-se na Câmara Federal ao relatar o Projeto de Lei 1876/99 que instituiu o Código Florestal Brasileiro. Costurou um acordo com proprietários rurais que resultou no modelo atual da legislação ambiental e por essa razão sofreu duras críticas de ambientalistas. A maior controvérsia foi a anistia a multas por desmatamento ilegal ocorrido até 2008. Mas para tanto, a propriedade tem que estar inscrita no CAR.