"Tomou um ar" Renegociação da dívida estanca sangria de R$ 600 milhões nos cofres em MS

A renegociação da dívida de Mato Grosso do Sul com a União pode estancar uma sangria de pelo menos R$ 600 milhões nos cofres do Estado, valor que corresponde ao desembolso anual para amortização dos juros. Na última sessão da legislatura deste ano a Assembleia Legislativa deu o aval para a formalização do realinhamento da dívida fundada. A rolagem da dívida foi aprovada pelo Congresso, mas em razão de emendas supressivas em relação às contrapartidas dos estados a finalização do acordo ainda não se consumou..Selo de Mérito

Este ano o Estado também obteve o reconhecimento nacional do Sistema de Inscrição online da Agehab, que recebeu da ABC Cohabs (A Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação) o “Prêmio de Mérito”, que dá visibilidade nacional às ações na área de habitação desenvolvidas por estados e municípios.

Pela categoria “Ações Estruturantes”, o sistema de Inscrição Compartilhada da Agehab, pioneiro no país, ganhou o prêmio “Selo de Mérito” promovido pela ABC Cohabs.

Sendo pioneiro no país o sistema trouxe para o estado de Mato Grosso do Sul maior transparência no ato da inscrição bem como no processo de seleção da casa própria. Outro benefício é a praticidade das famílias poderem realizar a sua inscrição em qualquer lugar, bastando ter apenas um computador com internet.

“O que nós ganhamos diminuindo o percentual de desembolso, que estava na faixa de R$ 1 bilhão e vai para R$ 400 milhões, nós perdemos só com o ICMS do gás, por exemplo, que em 2016 chegou a R$ 720 milhões. Por isso a importância de se manter as medidas de equilíbrio fiscal, para que a gente possa tocar o governo e atender os grandes desafios que virão em 2017”, disse o governador.

A respeito das condições exigidas pelo Governo Federal para a renegociação, Reinaldo informou que no caso de Mato Grosso do Sul elas passam pela reforma da previdência e contenção de gastos. Nesse último caso, o governo já desenvolve um programa de contenção de despesas com o custeio da máquina, que tem garantido o equilíbrio das contas..

“A contrapartida que a União exige é para os estados em calamidade, o que não é o nosso caso. Especificamente para MS, as condicionantes são previdência que este ano registra um déficit superior a R$ 730 milhões, ano que vem vai para R$ 900 milhões; e teto de gastos, que é uma medida que estamos tratando desde o primeiro dia de gestão, não expandir os gastos públicos para não onerar o contribuinte”, pontuou.

O governador explicou ainda que as condicionantes não obrigam o corte de investimentos em áreas essenciais. “As pessoas falam que aprovar as medidas do pacto fiscal vai fazer com que os governos deixem de investir em saúde e educação. Pelo contrário, você pode até ampliar os investimentos, mas vai ter que cortar de algum lugar, ou gastar menos com a folha de pagamento, diminuir contratos, custeio da máquina pública, ser mais eficiente para poder ampliar os recursos das pastas, porque senão a conta não fecha. Não temos como aumentar a despesa se a receita não aumenta. A nossa saída é fazer uma gestão eficiente”, ressaltou. (Com assessoria).