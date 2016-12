Trajetória política Resultado eleitoral fortalece Ruiter e pode aposentar Duarte

Se o triunfo na disputa sucessória em Corumbá atuou como medicação restauradora para o ex-prefeito Ruiter Cunha, o mesmo resultado pode abreviar a carreira - ou trajetória - política do atual chefe do Executivo, Paulo Duarte. A vitória devolveu a Ruiter a condição de líder regional que havia sido esvaziada depois que completou oito anos de mandato como prefeito e ao experimentar o insucesso na tentativa de se eleger deputado estadual, ficando na suplência.

Duarte iniciou seu voo elegendo-se deputado estadual em 2010, interrompendo um longo período em que Corumbá não tinha representantes diretos na Assembleia Legislativa. Mas não completou o mandato, deixando-o pela metade para candidatar-se à Prefeitura. Entrou no vácuo de Ruiter. Isso facilitou o projeto de sucedê-lo no comando do quarto maior colégio eleitoral e uma das mais importantes prefeituras do Estado.

Duarte, ainda pelo PT, assumiu a Prefeitura em janeiro de 2013. Dali até 2014, em dois anos, com Ruiter sem mandato, ele seria praticamente o único interlocutor do município. Tinha um panorama amplamente favorável para monopolizar-se como a nova e indiscutível liderança da região. Bastaria fazer um bom governo, não repetir erros recorrentes do antecessor, torcer pelo fracasso da candidatura de Ruiter a deputado estadual e, para se consolidar, faltava se reeleger prefeito.

Com seus espaços tolhidos na legenda que o alimentou politica e eleitoralmente por dois anos, Ruiter decidiu sair do PT para abrigar-se no PSDB, atendendo convite do governador Reinaldo Azambuja. Ao tornar-se prefeito pela terceira vez, Ruiter retomou o prestígio e recupera o antigo prestígio, ao menos junto a expressiva parcela da sociedade e na conta política do governador Reinaldo Azambuja, que com as derrotas em Campo Grande e Dourados tem muito mais razões para fortificar Corumbá.

Duarte lançou sua candidatura à reeleição fazendo a mesma leitura de Ruiter. Não podia mais suportar o ônus do petismo e assinou a ficha do PDT. Com isso, as duas mudanças sinalizavam o confronto que iria polarizar a disputa corumbaense. E já se sabia que ao perdedor, pelas circunstâncias, restariam poucas esperanças de futuro na política.

Duarte tinha maior obrigação de vencer porque seus mais duradouros e principais momentos de afirmação na vida publica foram durante os oito anos de governo petista, período em que acumulou as condições necessárias para ganhar uma cadeira de deputado estadual e de lá saltar para vencer a sucessão corumbaense e suceder Ruiter. Sem o peso que lhe dava um partido hoje extremamente desgastado, sem mandato e desprestigiado por antigos e bons companheiros, sobraram os fiéis de primeira hora e a tenacidade de quem ainda tem lenha para queimar, entretanto sem saber com quem contar.

O contexto de paulo Duarte desafiador. Daqui a alguns dias deixará de ser prefeito e não terá mandato, nem caneta. A derrota na busca da reeleição pode não ser a pá de cal na sua história política, porém é uma fonte de abundantes dificuldades, que começaram com a proclamação do resultado das urnas e terão novos capítulos a partir do rastreamento de suas intervenções políticas e administrativas nestes quatro anos em, que governou a "cidade branca".