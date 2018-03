Retratos da Sociedade Brasileira; foco dos brasileiros nessas eleiÃ§Ãµes

Ibope Retratos da Sociedade Brasileira; foco dos brasileiros nessas eleições 'A (CNI) divulgará nesta terça-feira (13) a pesquisa inédita'

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgará nesta terça-feira (13) a pesquisa inédita Retratos da Sociedade Brasileira - Perspectivas para as eleições de 2018 feita em parceria com o Ibope com 2 mil pessoas em 127 municípios. A pesquisa aponta o que o brasileiro defende que seja o foco do próximo presidente da República, as características pessoais e profissionais que buscam nos candidatos, quais partidos políticos têm mais simpatia dos eleitores, entre outras informações. O resultado da pesquisa tem recortes por região do país.

Todo o conteúdo da pesquisa será divulgado exclusivamente no perfil da CNI no Twitter (https://twitter.com/CNI_br) entre 10h00 e 10h30 de terça-feira (13).

O conteúdo será apresentado na íntegra por meio de textos, infográficos e vídeos com apresentação da pesquisa feita pelo gerente-executivo de Pesquisa e Competitividade da CNI, Renato da Fonseca.

Os jornalistas podem enviar suas dúvidas por e-mail para imprensa@cni.org.br. O atendimento às solicitações da imprensa será feito em tempo real. As perguntas serão respondidas pelo economista da CNI.

Equipes de TV podem gravar entrevistas pessoalmente com o gerente Renato da Fonseca, às 11h00, na sede da CNI, em Brasília.

A pesquisa foi realizada entre os dias 7 e 10 de dezembro de 2017 e possui margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

SERVIÇO

Pesquisa: Retratos da Sociedade Brasileira - Perspectivas para as eleições de 2018

Data e horário: 13 de março (terça-feira), entre 10h00 e 10h30

Divulgação: exclusiva no Twitter da CNI

Endereço da CNI no Twitter: https://twitter.com/CNI_br