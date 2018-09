Eleições 2018 Reunião com Reinaldo atrai mais de mil pessoas neste domingo, no Comitê Central "Em seu discurso, Reinaldo falou sobre a insatisfação das pessoas com as políticas"

Por: Tero Queiroz 10/09/2018 às 11:45

Foto: Divulgação/Assessoria Uma grande número de simpatizantes ao Governo de Reinaldo Azambuja (PSDB), estiveram no encontro de campanha à reeleição do candidato pelo governo de Mato Grosso do Sul. Na manhã de ontem domingo (09), mais de mil pessoas estavam presentes na reunião que aconteceu no Comitê Central, localizado na avenida Marechal Deodoro, 876, no Jardim Leblon, em Campo Grande. "Tenho muita gratidão por esse trabalho realizado. Quando entro em um ambiente como esse aqui, de energia positiva, nos dá vigor, uma vontade de continuar na vida pública", afirmou Reinaldo, na abertura do discurso. Também em seu discurso, Reinaldo falou sobre a insatisfação das pessoas com as políticas e as que perderem as esperanças. “Tem gente falando que não quer mais votar. E o nosso papel, o de vocês, é convencer a essas pessoas de que vale votar com a consciência. Em alguém que tenha representatividade e em um projeto que está dando certo", destaca o candidato à reeleição. Participaram da reunião coordenadores, representantes da campanha e outros simpatizantes, Reinaldo seguiu para a Praça da Bolívia, no bairro Coophafé. Por lá, o candidato caminhou conversando com uma população e também foi bastante aclamado. Curiosidade A Feira da Bolívia existe há treze anos, na rua Dias Ferreira. No segundo domingo de cada mês o endereço é mais uma opção de lazer e cultura para a família campo-grandense. No local, além de música, artesanatos, visitantes podem conferir shows teatrais e outras opções de arte.