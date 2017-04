Paraguai Revolução no Paraguai: povo invade e incendeia o Congresso

Manifestantes que protestavam no Paraguai contra a aprovação de um projeto para habilitar a reeleição presidencial entraram à força no Congresso e queimaram parte do edifício, mostrou a televisão local.

Um grupo de senadores aprovou nesta sexta-feira a reeleição presidencial em uma reunião a portas fechadas, o que levou centenas de manifestantes às ruas.

Parlamentares de oposição acusaram a manobra de quebra institucional.

Em uma reunião convocada de surpresa, 25 senadores entre governistas e aliados ao governo deram aval à proposta, enquanto a polícia cercava o edifício legislativo. A iniciativa deve ganhar o apoio de pelo menos 23 dos 45 membros da Câmara, que está muito dividida sobre a questão.