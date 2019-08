BRASIL Robôs e 'milícia bolsonarista' impulsionam tag com erro crasso de português A tag #STFVergonhaNascional foi impulsionada em protesto à anulação da condenação do ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendine, pelo STF

Revoltados com a anulação da condenação do ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Bendine, robôs e milícia bolsonarista mobilizaram nas redes sociais uma tag em crítica à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). No entanto, a hashtag foi impulsionada com erro crasso de português: “STF Vergonha Nascional”.

“A anulação da condenação de Bendine foi a mais grave manobra que do STF contra a Lava Jato”, escreveu o perfil Vista Direita Brasil, completando que a decisão do Supremo “dá margem para que todas sentenças sejam anuladas”. Em seguida, o perfil anexa a tag #stfvergonhanascional, sem reparar no erro de português.

De fato, a anulação da condenação de Bendine nesta terça-feira (27) deverá ser utilizada como argumento para que a defesa de Lula recorra que o mesmo procedimento seja aplicado ao ex-presidente.

Determinada pelo ex-juiz federal Sérgio Moro na Lava Jato, a condenação de Aldemir Bendine foi anulada pela Segunda Turma do STF e fez o processo voltar para primeira instância, por reconhecer que Moro não seguiu o devido processo legal e não garantiu o pleno direito à defesa.