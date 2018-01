Eleições 2018 Rodrigo Maia trabalha nos bastidores para se candidatar à Presidência Presidente da Câmara tem articulado para viabilizar candidatura

Foto: © Reuters / Adriano Machado

Reeleito deputado federal em 2014 com apenas 53 mil votos, Rodrigo Maia (DEM-RJ) trabalha fortemente nos bastidores para viabilizar candidatura à Presidência da República. Segundo o jornal O Globo, ele já conversou e recebeu o apoio do presidente do PP, Ciro Nogueira, o que lhe garantiria mais tempo na TV e a parceria de uma bancada com 47 deputados federais.

Maia também tem propagado o apoio de outros cinco partidos.

O parlamentar ganhou maior projeção e relevância na política nacional desde que se tornou presidente da Câmara dos Deputados em substituição a Eduardo Cunha (PMDB-RJ), preso no âmbito da Operação Lava Jato.