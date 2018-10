'Pós-urna' Rogério Rosalin vai a Brasília encontra Temer para falar sobre transição de governo Encontro do Conselho Político da CNM

O prefeito de Figueirão, Rogério Rosalin, vice-presidente da Assomasu Foto: Divulgação/Assessoria

O prefeito de Figueirão, Rogério Rosalin, vice-presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul, participa na próxima terça-feira (30), de reunião do Conselho Político da CNM (Confederação Nacional de Municípios).

Rosalin irá a Brasília representar o presidente da entidade municipalista, Pedro Caravina, que é membro ativo do Conselho Político e não poderá participar do evento devido a compromissos assumidos anteriormente.

O conselho é composto por dirigentes de associações municipalistas de todos os estados.

A convocação da reunião, que terá início às 9 horas, foi feita pelo presidente da CNM, Glademir Aroldi.

De acordo com a pauta do encontro, serão discutidos, entre outros, temas como ações da CNM durante o período eleitoral; mobilização municipalista, previsão de encontro com o presidente Michel Temer na sede da entidade e transição com o futuro governo.