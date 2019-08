CENÁRIO 2020 Rose acha espaço em "ninho tucano" para seguir como Plano B Deputada segue ignorando intenção aliancista do governador e ataca Marquinhos Trad

Rose Modesto, do PSDB Foto: Will Shutter/Agência Câmara

Se Reinaldo Azambuja declara que o seu desejo para 2020 é fazer aliança com o PSD – o que tornaria praticamente inevitável a reeleição do prefeito Marquinhos Trad -, o PSDB prefere deixar para mais tarde essa decisão. Por enquanto, parece estar querendo testar e ver até onde vai a deputada federal Rose Modesto.

Na sua obstinada corrida para ser candidata a prefeita, ela trafega cada vez com maior desenvoltura na contramão da vontade do governador, sob os olhares condescendentes dos dirigentes tucanos. Ela sabe que há enormes obstáculos políticos e jurídicos para apresentar sua candidatura por outro partido.

Ciente de que será difícil engabelar a legislação e convencer o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com argumentos poderosos que justificassem a troca de legenda sem riscos ao mandato, Rose Modesto se movimenta então no lugar aonde está, sentindo-se, inclusive, incentivada pela aparente tolerância com que a cúpula do PSDB trata de suas incursões de pré-candidata.

Retrato fiel desse quadro foi registrado na segunda-feira, 26, durante o desfile pelos 120 anos de Campo Grande. Em vez de subir ao palanque com as demais autoridades, entre elas o governador e o prefeito, Rose ficou embaixo, no asfalto. A quem estranhasse, ela tinha na ponta da língua uma resposta verdadeira, mas providencial: “Eu não subo nos palanques nesta data. Todos os anos eu fico aqui embaixo, no meio do povo, vendo a apresentação do meu projeto”, disse.

Era uma referência ao “Tocando em Frente” um projeto de inclusão social que ela criou para crianças e adolescentes aprenderem noções básicas de música e dança. Todavia, a conversa deu o impulso temático para Rose falar sobre os desafios sociais e econômicos da capital. E esta é a praia ideal para desfilar suas críticas à gestão municipal. Primeiro, pontuando que nada há para comemorar, referindo-se ao contraste entre a beleza do centro urbano e a periferia da cidade, que segundo observou, voltou a ser tomada pelas favelas.

Com isso, faz o recorte sintomático para a ocasião, afirmando ter um sonho cada vez mais vivo: cuidar de Campo Grande. Admite que ainda depende de questões partidárias, mas a semente da pré-candidatura já está lançada. Para quem entende que a inclinação do governador pela reeleição de Marquinhos é um empecilho, Rose ironiza dizendo que quando um partido [o PSDB] ensaia apoiar candidato de outro, surgem várias legendas interessadas nela.

Ela ainda completa, provocando: “Tem uma grande parcela do povo campograndense querendo que eu me candidate a prefeita”. A direção do PSDB não se manifestou nesta e nem nas outras oportunidades nas quais a deputada federal expôs sua resistência ao apelo do governador.

Recentemente, o presidente do Diretório Estadual, Sérgio de Paula, fez um alerta – sem dar nomes ou situações, pediu que quem quisesse ficar no PSDB ou sair se manifestasse logo. Rose ou fez que não era com ela ou deixou o dirigente falando sozinho. Nas eleições municipais de 2016, Rose chegou ao segundo turno na sucessão local e perdeu, obtendo 41,23% dos votos contra 58,7% de Marquinhos Trad.

CÓPIA DE MANDATO

Segundo levantamento do site “MS em Brasília”, Rose Modesto está entre os congressistas que adotam um antigo artifício para maquiar os próprios mandatos, copiando e reapresentando projetos antigos e repetidos. Dos sete projetos que ela apresentou de fevereiro a agosto, só um é original, o que institui o Dia Nacional de Combate ao Feminicídio. Os demais são os chamados “projetos cópias”, que se repetem e se tornam inúteis quando matérias exatamente iguais já passaram por outras legislaturas. A diferença é que, por decisão da Casa, mesmo repetidos os novos projetos são recebidos e passam a tramitar com os antigos.