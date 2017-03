Rose acompanha obras e palestra sobre educaÃ§Ã£o em Aquidauana

Política Rose acompanha obras e palestra sobre educação em Aquidauana

Em visita, neste fim de semana, às cidades de Aquidauana e Anastácio, a vice-governadora Rose Modesto, acompanhada de representantes dos legislativos e executivos dos dois municípios, os prefeitos de Aquidauana – Odilon Ribeiro e de Anastácio, Nildo Alves, além do secretariado e membros da sociedade civil -, acompanhou andamento de obras lançadas pelo Governo do Estado na região, além de articulação para novos projetos e palestra.

Em Aquidauana, a vice-governadora esteve no bairro Cidade Nova para visitar as obras de drenagem e pavimentação asfáltica. Estão em construção 13 quilômetros de rede coletora de esgoto e implantadas 679 ligações domiciliares. O investimento é de R$ 2.826.702,35.

“Esta é uma obra que traz progresso, organização do sistema urbano, também mais qualidade de vida, uma vez que rede coletora de esgoto é item básico para garantir saúde das pessoas”, descreve Rose sobre a obra na cidade, destacando a parceria com a prefeitura municipal.

Em outro compromisso na cidade, a vice-governadora foi premiada com o título “Mulher que Faz a Diferença”, em sessão solene realizada na Câmara Municipal na noite de sexta-feira (24). “É uma honra receber esta premiação tão importante para nós mulheres, que precisamos sim celebrar nossas conquistas até hoje e disseminar informação e conhecimento para outras mulheres do nosso Estado”, aponta a vice-governadora.

Valorização do professor

Na cidade vizinha, a comitiva do governo visitou a Associação de Mulheres Independentes na Ativa (Amina), entidade criada em 2004 por um grupo de mulheres vítimas de violência doméstica. Desde 2009, existe parceria com o Governo do Estado para oferta de cursos e assim maior empoderamento das mulheres para sua reinserção na vida social bem como no mercado de trabalho.

A vice-governadora ainda proferiu palestra em Anastácio sobre a “Educação como instrumento de ascenção social”. Entre as ações destacadas pela autoridade está a maior valorização do profissional da área em Mato Grosso do Sul nesta gestão. “Desde que assumimos, elegemos prioridades e educação, sem dúvida, é uma delas. Hoje pagamos o maior salário do País para os professores e isso é motivo de orgulho para nós”, cita Rose. O salário do professor graduado em início de carreira por 40 horas é de R$ 4.727,67. (Com assessoria)