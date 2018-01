Rose e Miglioli anunciam R$ 1,5 milhão para recapeamento em Ladário

Foto: Chico Ribeiro

O segundo município mais antigo de Mato Grosso do Sul receberá investimentos de R$ 1,5 milhão do Governo do Estado em obras de recapeamento de vias públicas. O anúncio foi feito pela governadora em exercício, Rose Modesto, e pelo secretário estadual de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, em encontro com o prefeito de Ladário, Carlos Ruso, vereadores e outras lideranças locais, nessa quinta-feira (11.1).

“O governador Reinaldo Azambuja recebeu o pleito dos agentes políticos de Ladário e determinou um ajuste no programa de infraestrutura para atender uma demanda justa”, disse o secretário Miglioli. “O recurso está garantido e a obra será contratada após projeto técnico. Este é um governo que trabalha com responsabilidade e planejamento. Todos os compromissos do Reinaldo Azambuja com os municípios serão cumpridos em 2018”, acrescentou.

O encontro de Rose e Miglioli com as lideranças políticas de Ladário ocorreu no gabinete do prefeito Ruso, com a presença também do vice-prefeito, Iranil Soares, e o secretário estadual de Saúde, Carlos Coimbra. A governadora em exercício foi homenageada pelo prefeito com um decreto de hóspede de honra da cidade e ao citar o recurso para o serviço de recapeamento destacou o trabalho que a secretaria de Infraestrutura vem desenvolvendo em todo o Estado.

Questão de honra

Rose também ressaltou a união política entre o prefeito, o vice e os vereadores em favor da histórica cidade fundada às margens do Rio Paraguai e colocou-se à disposição dos gestores para uma ação conjunta em favor da região pantaneira. “Planejando juntos, avançaremos juntos”, comentou. Ao falar dos investimentos do Governo do Estado em Ladário, citou a ampliação do sistema de abastecimento de água, que era um problema crônico vivido pela população.

Abrindo a reunião para debates projetos e demandas para a cidade com os vereadores e lideranças comunitárias, a governadora em exercício assegurou que a obra de recapeamento de ruas será licitada assim que for concluído o projeto técnico. Segundo ela, o que foi pactuado com o governo será cumprido. “É uma questão de honra do governador Reinaldo Azambuja entregar todas as obras definidas pelos agentes políticos de cada município”, disse.

Em Corumbá

Antes de ira a Ladário, Rose Modesto esteve em Corumbá. Acompanhada dos secretários estaduais Marcelo Miglioli (Infraestrutura) e Carlos Coimbra (Saúde), do prefeito Marcelo Iunes, e vereadores, visitou obras em execução pelo governo estadual, como o recapeamento de ruas e ampliação da rede de abastecimento de água. Uma das 102 quadras que recebe novo revestimento asfáltico é a Rua Marechal Deodoro, a governadora em exercício ouviu depoimento emocionado da moradora da casa nº 20, dona Andréia Cerataia, 73, sobre o benefício recebido.“Agora capricharam na recuperação da nossa rua, acabaram os buracos. A gente está muito feliz com essa ajuda do governo para a cidade”, diz a moradora, na calçada, assistindo ao movimento da rua, que fica no bairro Jardim dos Estados. Rose tomou tererê com a idosa e disse que a maioria das vias públicas está recebendo o mesmo tratamento, com um serviço de qualidade e duradouro determinado pelo governador Reinaldo Azambuja.

Eles também visitaram o Hospital de Caridade (Santa Casa), onde o Governo do Estado investirá R$ 11 milhões de recursos próprios. Foi definido o cronograma da obra, que depende ainda de projeto técnico a ser elaborado pelo município, e a ampliará começará com a construção do Centro Obstétrico, que será entregue até julho. “O governador Reinaldo Azambuja tem urgência nessa obra e finalizado o projeto pretendemos assinar o convênio ainda em janeiro”, disse Marcelo Miglioli.