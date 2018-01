Agenda Rose Modesto cumpre agenda em Ponta Porã nesta quarta-feira

Foto: Chico Ribeiro

A governadora em exercício, Rose Modesto, cumpre agenda nesta quarta-feira (10.1) em Ponta Porã, no Sul do Estado.

O primeiro compromisso será uma visita às instalações do Hospital Regional, a partir das 9h30.

Às 10h30, a agenda prossegue na sede da Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal). Às 11h30, está prevista visita as obras que estão sendo realizadas pelo governo do Estado no município.