Bodoquena Rose Modesto entrega casas de programa premiado nacionalmente

Foto: Leca

A governadora em exercício Rose Modesto entrega 45 casas nesta quarta-feira (24.1) em Bodoquena – a 251 quilômetros de Campo Grande. As unidades habitacionais foram construídas por meio do Programa Habitacional Financiado e Subsidiado, do Governo do Estado, com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

O investimento total é de R$ 3,418 milhões, sendo R$ 3,078 milhões do Governo Federal, R$ 336.050,18 do Governo de Mato Grosso do Sul e R$ 4.575,78 da Prefeitura. O agente financeiro é a Caixa Econômica Federal.

As casas têm 42,56m², com dois quartos, sala, cozinha, banheiro, circulação e área de serviço coberta. A solenidade será realizada na Rua Projetada, 17, no Loteamento Bandeira II.

Projeto premiado

O Programa Habitacional Financiado e Subsidiado levou o Selo de Mérito da Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação (ABC) e do Fórum Nacional de Secretários de Habitação e Desenvolvimento Urbano (FNSHDU), na categoria “Relevância Social e/ou Urbana”.

A diretora-presidente da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), Maria do Carmo Avesani Lopez, recebeu o prêmio em São Paulo, durante o 64° Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social, em agosto de 2017.

Lançado em agosto de 2015, o programa tem por objetivo garantir à população o benefício da casa própria por meio dos subsídios do Estado e do Governo Federal, através da modalidade Carta de Crédito Associativo no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida.

O programa Habitacional Financiado e Subsidiado é voltado para as famílias que possuem renda entre R$ 1.300 a R$ 3.520, e que tenham interesse e capacidade de financiar a moradia com prestações de, no máximo, 30% da renda.