ELEIÇÕES 2020 Rose nega, mas já tem arranjo para deixar o PSDB Para viabilizar candidatura, deputada buscou MDB e tem o Podemos no bolso

A deputada federal Rose Modesto (PSDB/MS) Foto: Reprodução

Determinada a disputar outra vez a Prefeitura de Campo Grande, a deputada federal Rose Modesto (PSDB/MS) assegura que em nenhum momento cogitou trocar de partido para ir em busca desse objetivo. Porém, desde que o governador Reinaldo Azambuja manifestou sua disposição de retribuir em 2020 o apoio à reeleição que recebeu do prefeito Marquinhos Trad (PSD) em 2018, os fatos desmentem a declaração da parlamentar.

Rose sabe que depende da homologação de seu nome pelo partido e que, para isso, precisa ter o amplo respaldo dos dirigentes e maioria no diretório. Esbarra nessas condições, e não por má vontade ou desinteresse dos dirigentes e filiados. A conjuntura interna de metas e de interesses não rema de acordo com seus projetos pessoais e por isso a afirmação de que não pensou em trocar de partido se esfarela diante dos acontecimentos que ela mesma produziu.

AÇODAMENTO

Apesar do amplo e devido reconhecimento aos seus méritos e ao legítimo direito de sonhar com a cadeira de prefeita, Rose Modesto (PSDB) atropela os fatos e faz do açodamento o pior caminho para a tentativa de alcançar esse objetivo. Não reconhece ou não vê que sua vitoriosa trajetória político-eleitoral teve dois períodos distintos: no primeiro, foi com a sua própria luz que abriu as portas da vida publica, elegendo-se vereadora. E no segundo, já com o suporte de um partido sólido e estruturado, o PSDB, e tendo o apadrinhamento decisivo de Reinaldo Azambuja, seus horizontes se alargaram.

Da Câmara de Vereadores, que é um mandato restrito aos limites municipais, ascendeu ao posto de vice-governadora e ainda ganhou a chefia de uma das pastas mais poderosas na execução das políticas sociais de Azambuja. Em seguida, com as bênçãos do governador e semelhantes bençãos, foi indicada para concorrer à prefeitura. Levou a disputa ao segundo turno e ficou próxima da vitória. Perdeu para Marquinhos Trad, mas sua votação ampliou o terreno eleitoral que a fez voar mais alto na eleição de 2018, quando saiu das urnas com a maior votação dos candidatos à Câmara dos Deputados.

Ao que tudo indica, Rose não se lembra ou não leva em consideração que Azambuja, seu maior benfeitor político, teve o apoio decidido e decisivo de Marquinhos para garantir com os votos do prefeito na capital mais quatro anos de governo. E que esse gesto configurou ao beneficiário reeleito a necessidade de sinalizar - não em compromisso oficial, mas por uma vontade pessoal manifesta – que está propenso a fazer o gesto retributivo ou de gratidão na sucessão municipal. Quase todo o PSDB, mesmo sem abrir mão do interesse em lançar sua própria candidatura com a cabeça-de-chapa, entendeu e assimilou a postura do governador.

Rose , no entanto, não esconde sua contrariedade. Não aceita que a militância trate o aceno de apoio a Marquinhos como fato consumado. Prova disso foi a intensidade com que ela se dedicou para bater chapa com o colega Beto Pereira na disputa pelo comando do Diretório Regional. O governador viu-se obrigado a intervir, chamando um terceiro nome, Sérgio de Paula, para evitar que a refrega causasse profunda cisão interna, com danos sequelas.

PLANO B

A deputada aceitou a solução, tentando esconder seu desconforto. Porém, paralelamente, ela já estava executando seu “Plano B”. Ao contrário do que afirmou ao site Top Mídia News, quando admitiu o “sonho de administrar Campo Grande” e que não cogitou nem conversou com ninguém sobre deixar o partido, Rose escondeu que manteve contatos com lideranças de outras sigla, uma delas o ex-governador André Puccinelli (MDB). E foi tão visível que deputados e vereadores emedebistas saudaram a possibilidade de tê-la como candidata.

A conversação com André Puccinelli ficou sem uma liga final e não prosperou. Entretanto, o “Plano B” tinha outra versão em franco andamento. Uma versão que avançou quando a amizade e os interesses políticos com a presidente nacional do Podemos, a deputada Renata Abreu, foram temperados num final de semana em Bonito.

O paradisíaco point turístico inspirou os argumentos de Rose e a parlamentar carioca deu a ela o comando e o controle do Podemos em Mato Grosso do Sul. O presidente Cláudio Sertão passou a ocupar a vice e seu substituto, Sérgio Murilo, saiu do bolso da manga de Rose, de quem foi coordenador de campanha e seu lugar-tenente nas ações executivas.

A solução só não está 100% completa porque falta o lastro da elegibilidade. Para mudar de partido e candidatar-se em 2020, Rose Modesto precisa convencer a Justiça Eleitoral que foi ou está sendo perseguida ou impedida politicamente pelo PSDB de exercer o direito de ser candidata. E ainda que não seja obrigada a prestar contas de atividades políticas efetivadas por iniciativa pessoal, movimentações como as conversas com Puccinelli e o fim de semana com a dirigente do Podemos em Bonito apontam que o partido também tem o que reclamar da deputada.