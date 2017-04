Cidade Rose participa de Seminário de Odontologia Pública nesta sexta-feira

Foto: Reprodução

A vice-governadora de Mato Grosso do Sul, Rose Modesto, participa nesta sexta-feira, 7, do "Seminário de Odontologia Pública do Mato Grosso do Sul", que reunirá secretários de saúde e coordenadores de saúde bucal do Estado.

O evento promovido pelo CRO-MS (Conselho Regional de Odontologia de MS), com apoio do Governo do Estado, será durante dois dias, 7 e 8 de abril, no auditório do Conselho, localizado na rua Desembargador Leão Neto do Carmo, 1812, Parque dos Poderes.

Rose Modesto fará a abertura do evento. Na ocasião, a vice-governadora irá abordar sobre os projetos do Estado para a saúde bucal.

O Seminário tem como objetivo levar conhecimento aos gestores e proporcionar a troca de experiências. No evento serão apresentados casos de sucesso e modelos de gestão bem sucedidos na odontologia pública.

Uma das palestras será sobre "Princípios e Fundamentos do Gerenciamento da Saúde Bucal", que será ministrada pelo Cirurgião-Dentista, Zacaria Omar, que era coordenador de saúde bucal de Corumbá em 2012, quando o município ganhou o prêmio "Brasil Sorridente" por ter o melhor programa de saúde bucal do Brasil entre cidades na faixa de 50 mil a 300 mil habitantes. Essa experiência de sucesso será apresentada aos gestores dos municípios de MS.

"Nossa intenção é debater a odontologia de MS e mostrar experiências de gestões que foram bem sucedidas, proporcionando crescimento da odontologia. Por isso, os palestrantes apresentarão informações desde o processo de compra ao atendimento", conta a coordenadora do evento, Oneide Toniazzo.

Confira a programação

Dia 07 de abril 2017 – Sexta-feira

07:30 às 08:30 - Abertura com a Vice-governadora: Rose Modesto

08:30 às 09:30 - "Atribuições do Coordenador de Saúde Bucal e Ações do Governo do Estado na Saúde Bucal" - Marcia Regina F. Issa Malacrida - Coordenadora de Saúde Bucal de MS

09:30 às 09:45 INTERVALO

09:45 às 10:45 - "Avanços na Saúde bucal de Coxim" - Rogério Marcio Alves Solto - Secretário de Saúde de Coxim

10:45 às 11:45 - SAÚDE BUCAL - SESAU CAMPO GRANDE

12:00 às 14:00 INTERVALO

14:00 às 15:00 - "Princípios e Fundamentos do Gerenciamento da Saúde Bucal" - Zacaria Yahya Mohamad Omar

15:00 às 15:15 INTERVALO

15:15 às 16:15 - Norberto Fabri Junior - Secretário de Saúde de Nova Andradina

16:15 às 17:15 - "Conquistas e Desafios da Saúde Bucal de Naviraí para um SUS com Melhorias no Acesso e Qualidade das Atenções" - Kátia Salem – Coordenadora de Saúde Bucal de Naviraí

Dia 08 de Abril – Sábado

08:30 às 09:00 -"Parcerias Públicas Privadas: Unidade Móvel Odonto SESC" -Flavio Henrique Vieira Queiroz – SESC

09:00 às 10:00 -"Importância da Odontologia na saúde pública do município – Relacionamento do Coordenador de Saúde bucal/Secretário de Saúde" - Luiz Henrique Mandetta

10:00 INTERVALO

10:15 às 11:30 - MESA REDONDA