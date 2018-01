Agenda Rose vai à passagem de comando dos Bombeiros e abre seleção do Vale Universidade

Foto: Leca

A governadora em exercício, Rose Modesto, participa nesta terça-feira (16.1) da passagem de comando do Corpo de Bombeiros Militar. O ato acontece a partir das 9h, no quartel do Comando Geral, que fica na rua Fernando Augusto Corrêa da Costa, 376, Jardim América, próximo ao Parque de Exposições Laucídio Coelho.

Na ocasião, o coronel Joilson Alves do Amaral substituirá o atual comandante, coronel Esli Ricardo de Lima, que passa a ser o secretário-adjunto de Justiça e Segurança Pública.

Às 14h30, Rose deflagra o processo seletivo do programa Vale Universidade. A solenidade será na sala de reuniões do gabinete da governadora. A expectativa é de que mais de 800 acadêmicos sejam contemplados este ano, com vagas distribuídas em três processos seletivos.