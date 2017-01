Corumbá Ruiter e Vander discutem emendas parlamentares e prioridades de Corumbá

Um sonho antigo e importante da população de Corumbá pode se concretizar em breve: a construção de um amplo espaço de comércio que comporte pequenos empreendedores e manifestações culturais da comunidade local. O deputado federal Vander Loubet (PT-MS) esteve com o prefeito Ruiter Cunha de Oliveira na manhã desta quinta-feira, 12 de janeiro, para comunicar que está empenhado em trazer os recursos necessários para o empreendimento.

Vander informou que ele e o deputado federal José Orcírio dos Santos (Zeca do PT-MS) apresentaram emendas parlamentares conjuntas no valor de R$ 1 milhão (R$ 500 mil cada um) para a realização da obra. Esse montante poderá dobrar, já que o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) sinalizou que o Governo do Estado deverá aportar valor equivalente ao que for liberado pelo Governo Federal, ou seja, mais R$ 1 milhão.

O Centro de Tradição e Cultura Pantaneira foi um compromisso assumido por Ruiter durante o pleito eleitoral de 2016. O espaço deverá oferecer toda a infraestrutura adequada para atividades comerciais de microempreendedores individuais (MEI), além de exposições artísticas e atividades culturais e de entretenimento. “O projeto do empreendimento já está sendo elaborado pela equipe técnica do Município, principalmente para quantificar o investimento”, adiantou o prefeito.

Saúde

O deputado Vander também relatou ao prefeito que já está disponível para o Município o montante de R$ 1 milhão oriundos do Fundo Nacional de Saúde, resultante de outra emenda do parlamentar. O recurso deve ser destinado ao custeio do atendimento à saúde em alta e média complexidade na rede pública municipal, com exceção de pagamento de pessoal.

Durante o encontro, Ruiter agradeceu o apoio do parlamentar ao povo de Corumbá, afirmando que espera contar muito com ele e os demais integrantes da bancada federal sul-mato-grossense na obtenção de recursos para atender às demandas da população. “Vamos trabalhar insistentemente na busca do apoio da nossa bancada federal para solucionar nossas demandas mais urgentes”, afirmou o prefeito.

Rodovia Transpantaneira

“Venho reafirmar a minha disposição em batalhar para trazer os recursos necessários, de acordo com as prioridades apontadas pela administração municipal”, salientou o parlamentar. Um pleito adiantado pelo prefeito é a retomada da implantação da Rodovia Transpantaneira, que ligaria Corumbá à localidade de Porto Jofre, no Mato Grosso, e poderia encurtar a distância para Cuiabá em mais de 700 quilômetros. O deputado prometeu empenhar-se na busca de recursos para a demanda.

Acompanharam o deputado na visita ao prefeito Ruiter os vereadores corumbaenses Irailton Santana (Baianinho), Luciano Costa e Chicão Vianna, além do coordenador-geral da Administração da Hidrovia do Paraguai (AHIPAR), agência hidroviária com sede em Corumbá que administra a movimentação em torno do rio Paraguai.