PAINEL Ruralistas alertam ministra da Agricultura sobre insatisfação de deputados com Bolsonaro

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina Foto: Machado/Reuters

Panela de pressão O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Alceu Moreira (MDB-RS), avisou à ministra Tereza Cristina (Agricultura) que está cada vez mais difícil conter o ímpeto de seu grupo de atacar o Planalto.

Espero sentado? Moreira pediu uma audiência com Jair Bolsonaro. Ele extravasou publicamente sua insatisfação com a verborragia do clã presidencial e é portador dos recados de integrantes da frente insatisfeitos com cobranças baseadas em promessa de campanha não cumprida: a anistia de dívidas de produtores inscritos no Funrural.

Presta atenção O ministro Onyx Lorenzoni (Casa Civil) também foi avisado da insatisfação dos ruralistas.