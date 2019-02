OPÇÕES Sai a primeira pesquisa eleitoral para as eleições de 2020

Por: MIGUEL DO ROSÁRIO, O CAFEZINHO

Foto: Reprodução

O Paraná Pesquisa deu partida nas pesquisas eleitorais para as eleições municipais de 2020, começando pela cidade de Salvador. O instituto levantou também a aprovação do atual prefeito de Salvador, ACM Neto.

Neto tem aprovação alta na cidade, de 73%, e 57% classificam sua administração como “ótima” ou “boa”. A íntegra da pesquisa está aqui.

O instituto Paraná fez três cenários eleitorais. Os candidatos mais fortes são Irmão Lázaro (PSC), Alice Portugal (PCdoB), Nelson Pelegrino (PT), Lídice da Mata (PSB) e Bruno Reis (atual vice-prefeito, DEM).

Numa primeira análise, os candidatos com mais potencial são Bruno Reis, porque terá apoio de um prefeito bem avaliado, e Nelson Pelegrino, que receberá apoio do governador do Estado e sua máquina política.