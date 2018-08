Agricultura familiar ‘Saladão’ vai ampliar acesso da população aos produtos da agricultura familiar

Foto: Diogo Gonçalves

Uma das prioridades da atual gestão municipal, a agricultura familiar recebe atenção especial neste mês de aniversário de Campo Grande, com o lançamento de novos projetos que vão fomentar o setor. Neste sentido, o prefeito Marquinhos Trad entregou nesta quarta-feira (22) o ônibus do projeto Saladão, que junto com um caminhão refrigerado vai permitir que o consumidor final tenha mais acesso aos hortifrutis produzidos aqui na Capital.

O lançamento aconteceu durante a abertura do 1º Seminário Municipal da Agricultura Familiar, que se estende até amanhã na Escola Municipal Agrícola Arnaldo Estevão de Figueiredo. Ao lado do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia, Luiz Fernando Buainain, o prefeito falou da importância dessas ações para as mais de 1,2 mil famílias de produtores rurais que atuam no município.

“Além de levar esses produtos de qualidade para a população, que já tem como rotina diária ou semanal frequentar as feiras ou o Ceasa na busca de bons alimentos, e agora terão mais opções, esse ônibus, junto com o caminhão refrigerado, vai permitir que os produtores locais tenham novas alternativas de escoar seus produtos. É a administração pública assegurando apoio logístico para a comercialização agrícola do município”, justificou o chefe do Executivo Municipal.

Francisco João Ferreira, do Assentamento Conquista, concorda que a iniciativa vai melhorar as condições de trabalho dos produtores locais. “Ficamos muitos anos esquecidos pelo poder público e, apesar de trabalharmos com aquilo que gostamos, que é o plantio de alimentos saudáveis, muitas vezes nos sentimos desmotivados em continuar. Mas hoje estamos aqui para agradecer por esse olhar da prefeitura, que com a entrega desse ônibus e caminhão demonstra que está olhando por nós e que tem planos para melhorar as condições para que possamos trabalhar com mais dignidade e oportunidades”, disse o produtor rural.

O produtor rural da região das Três Barras, Edson Motta, disse que a prefeitura está conseguindo animar o segmento, com a implantação de iniciativas que possam na prática, motivar o setor e todos aqueles que dependem do mesmo.

“Muitas vezes a gente pensa em diversificar a produção, mas daí a gente não dá um passo com medo de arriscar, já que estamos há anos desamparados pelo poder público. Desde o ano passado o setor começa a vislumbrar novos avanços, com os projetos que estão sendo colocados em prática pela equipe da Sedesc. É um novo momento e saberemos aproveitar essas oportunidades que estão surgindo”, disse Motta.

O Ônibus Saladão consiste em um veículo adaptado com gôndolas e umidificador de ar, com capacidade para armazenar mais de 300 kg de legumes, frutas e verduras produzidos pelos agricultores assistidos pela Sedesc, e seguirá um roteiro para a comercialização destes alimentos por todo o município.

O titular da Sedesc explica que a proposta inicial prevê que esse veículo permaneça estacionado inicialmente as segundas, quartas e sextas-feiras na Praça do Peixe (Bom Pastor), proximidades da Igreja Perpétuo Socorro (Av. Afonso Pena, Bairro Amambai) e proximidades da Semed (Vila Margarida) oferecendo aos consumidores produtos diretamente do campo.

“Essa é a proposta inicial, organizada juntamente com os produtores. Mas, a intenção é fazer com que o ‘Saladão’ percorra todas as regiões da cidade, dando oportunidade para que a nossa população tenham sempre em sua mesa alimentos de qualidade e saudáveis para oferecer a sua família. A Sedesc deixou de ser uma secretaria de assistencialismo, para ser uma secretaria de fomento, que está conseguindo, gradativamente, oferecer todas as ferramentas necessárias para que os protudores tenham condições de crescer e prosperar”, ressaltou Buainain.

O ônibus Saladão será abastecido pelo caminhão refrigerado que possuí carga útil mínima de 2.500kg, equipado com um baú isotérmico com aparelho de refrigeração entre 0° a 10° C; oferecerá apoio logístico para as comunidades e associações rurais, auxiliando na distribuição da produção agrícola desenvolvida pelos pequenos agricultores.

Atualmente a Sedesc desenvolve assistência técnica em 24 comunidades de agricultores familiares do município, atendendo as famílias que produzem os mais variados tipos de produtos, fornecendo-os para programas como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Seminário Municipal da Agricultura Familiar

O evento, que acontece até amanhã na Escola Municipal Agrícola Arnaldo Estevão de Figueiredo, visa aprimorar os conhecimentos rurais dos pequenos produtores rurais e de produtores da agricultura familiar do município de Campo Grande.

O seminário consistirá em palestras e práticas de produção voltadas para a agricultura familiar, oportunizando a esses produtores o contato com soluções tecnológicas, com enfoque na sustentabilidade da produção agropecuária e alternativas tecnológicas de arranjos de sistemas de produção, promovendo a troca de experiências e conhecimentos a partir de diferentes dinâmicas em transferência de tecnologias.