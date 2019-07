LEI 356 Sancionada reforma da Previdência Municipal em Campo Grande Mudanças nos repasses de servidores e Prefeitura

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad Foto: Reprodução/Capital News/Notícias CG

O prefeito de Campo Grande apresentou, os vereadores aprovaram e Marquinhos Trad (PSD), sancionou a reforma da Previdência de servidores municipais, tudo isso no mesmo dia, terça-feira (16). E já na edição do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) dessa quarta-feira (17), foi publicada a Lei Complementar 356, com data de ontem.

A mudança estabelece contribuição de servidores ativos, aposentados e pensionistas, saltando de 11% para 14%. No Legislativo, a administração direta, autarquias e fundações do Executivo passarão a recolher 22% em contribuição do pessoal, anteriormente era 14%.

Ontem, último dia de trabalhos na Câmara Municipal, antes do recesso, Marquinhos reuniu-se a portas fechadas com os vereadores, e logo na sequência, a Casa optou por votar o projeto.

Dezoito vereadores votaram a favor da reforma: Ademir Santana (PDT), Betinho (PRB), Carlão (PSB), Cazuza (PP), Chiquinho Telles (PSD), Delegado Wellington (PSDB), Doutor Cury (SD), Doutor Loester (MDB), Wilson Sami (MDB), Júnior Longo (PSB), Odilon de Oliveira (PDT), Otávio Trad (PTB), Papy (SD), Jeremias Flores (Avante), Veterinário Francisco (PSB), Vinícius Siqueira (DEM), William Maksoud (PMN), e João Rocha (PSDB).

Sete votaram contra: Valdir Gomes (PP), Enfermeiro Fritz (PP), Dharleng Campos (PP), Ayrton Araújo (PT), Cida Amaral (Pros), André Salineiro (PSDB) e Dr. Livio (PSDB).

Não estavam na sessão: Antônio Cruz (PSDB), João César Mattogrosso (PSDB) e Gilmar da Cruz (PRB).

O presidente, vereador João Rocha (deixou a mesa diretora para votar e foi substituído por Eduardo Romero (Rede), que havia declarado que votaria contra a proposta, mas acabou não dando seu voto por estar no comando da sessão.