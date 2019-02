"Se eu cair, Bolsonaro cai junto", disse Bebiano após ser humilhado

Filho do Presidente chamou Gustavo de mentiroso. O presidente Jair Bolsonaro participa de cerimônia de transmissão de cargo dos ministros Gustavo Bebianno (Secretária Geral) e Onyx Lorenzonni (Casa Civil), no Palácio do Planalto, em Brasília, nesta quarta Foto: Eduardo Anizelli/Folhapress