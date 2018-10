Eleições 2018 Se você anula o voto você vota no primeiro colocado

Foto: © Reuters

Pelas regras da eleição brasileira, apenas os votos dados a candidatos são computados para saber se haverá ou não segundo turno na eleição para governador e presidente. Faltas dos eleitores, votos nulos ou em branco não contam.

O segundo turno ocorre somente se, no primeiro turno, um candidato não obtiver mais votos que a soma dos votos nos rivais. Pense numa eleição hipotética com 10 eleitores e 3 candidatos (A, B e C).

O candidato A tem 5 votos. Se os demais eleitores votarem em B ou C, A (5) não terá mais votos que a soma de B e C (5).

Portanto haverá segundo turno entre A e o mais votado entre B e C.Se um dos demais eleitores faltar à votação, anular o voto ou votar em branco, A vence no primeiro turno, pois terá 5 votos contra 4 de seus adversários somados.

A conclusão é que anular, votar em branco ou não comparecer à votação dá o mesmo resultado que votar no primeiro colocado. Nas duas hipóteses, ele fica um voto mais perto de vencer no primeiro turno. Com informações da Folhapress.