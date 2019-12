ECONOMIA Sebrae recebe R$ 200 mil da prefeitura para "salvar" lojistas na nova Rua 14 de Julho Prestará consultoria por 4 meses para ajudar a recuperar o faturamento perdido durante os 17 meses de obras

Nova 14 a poucas horas da entrega das obras para a população, com o novo relógio na esquina com Afonso Pena Foto: Reprodução/Marcos Maluf/Campo Grande News

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) foi contratado pela Prefeitura de Campo Grande para orientar os lojistas da Rua 14 de Julho revitalizada e recém-inaugurada, para recuperarem o faturamento perdido nos 17 meses de obras. A parceria está publicada no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande).

Segundo a publicação o Sebrae prestará serviços de “consultoria para estudo, desenvolvimento e ações de engajamento e qualificação dos empresários que atuam no trecho de intervenção das obras de requalificação da Rua 14 de Julho”, a empresa receberá R$ 200 mil para 4 meses de trabalho.

Segundo o secretário de Infraestrutura, Rudi Fiorese, a Central de Projetos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) vai fazer a ponte entre comerciantes e os consultores. “Nossa ideia é amenizar o prejuízo", explicou.

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), assinou o início das obras na Rua 14 de Julho em 15 de maio de 2018. Os trabalhos começaram em 4 de junho. Foram 380 dias até a entrega oficial da revitalização no dia 29 de novembro, com grande festa com atrações musicais no Centro da Capital. À época o prefeito lembrou que as obras estavam sendo entregues um mês antes, o que foi aplaudido pela população, cerca de 20 mil pessoas estiveram na inauguração.

