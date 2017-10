Lei do Refis Sefaz cria canal com orientações e informações sobre o Refis Com a Lei do Refis sancionada pelo governador Reinaldo Azambuja, contribuintes terão o benefício da redução de multa e juros para regularizar situação com o fisco

Por: Redação com assessoria 16/10/2017 às 09:07 Comentar Compartilhar

Foto: Arquivo/Subcom A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) criou em seu portal (sefaz.ms.gov.br) um canal com todas as informações sobre o Refis, o Programa de Regularização Fiscal de Mato Grosso do Sul. O prazo de adesão começa nesta segunda-feira (16.10) e vai até o dia 15 de dezembro deste ano. Acessando o portal o contribuinte tem informações como quem poder ter acesso ao benefício do programa, como aderir e uma tabela com a redução de multa e juros fixadas pela Lei 5.071, sancionada pelo governador Reinaldo Azambuja na semana passada. Embora o programa seja do Estado, o governador Reinaldo Azambuja destaca que todos os 79 municípios serão beneficiados, pois 25% do ICMS e 50% do IPVA são destinados às prefeituras municipais.