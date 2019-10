FILHO DO PRESIDENTE Seguindo Toffoli, Gilmar Mendes suspende investigação contra Flávio Bolsonaro Decisão foi divulgada nessa segunda-feira (30), após reunião de Jair Bolsonaro com o advogado de defesa no Palácio da Alvorada

Ministro Gilmar Mendes durante sessão da 2ª turma do STF Foto: Nelson Jr./SCO/STF

Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), não é mais alvo de investigação, isso porquê nessa segunda-feira (30), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes decidiu pela suspensão de processos envolvendo o senador, no esquema do “Queiroz”. Acontece que segundo Mendes as investigações do Ministério Público extrapolaram os limites do uso da autoridade nas investigações ao enviar e-mail ao Conselho de Atividades Financeiras (Coaf), hoje rebatizado Unidade de Inteligência Financeira (UIF). A decisão de Mendes só beneficia Flávio Bolsonaro e o deixa na impunidade sem se quer poder ser averiguadas as denúncias de uso do dinheiro público em “rachadinhas” (esquema em que o político fica com parte da verba que paga ao próprio funcionário contratado ao gabinete).

As investigações eram parte de longos acompanhamentos financeiros feitos pelo Ministério Público, que visava coibir a corrupção e que colocou o filho do presidente sob suspeição. Em sua decisão, o ministro concluiu que devido ao e-mail enviado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ), de 14 de dezembro de 2018, no qual o órgão solicita informações ao Coaf, de forma direta, sem antes solicitar autorização judicial:

"Ressalta-se que, ao invés de solicitar autorização judicial para a quebra dos sigilos fiscais e bancários do reclamante, o Parquet (Ministério Público) estadual requereu diretamente ao Coaf, por e-mail, informações sigilosas, sem a devida autorização judicial, de modo a nitidamente ultrapassar as balizas objetivas determinadas na decisão paradigma", observou o ministro na decisão.

Flávio Bolsonaro era suspeito de praticar as ações corruptas à época em que exercia mandato na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A decisão do ministro atendeu ao pedido do advogado de defesa de Flávio, Frederick Wassef, que se reuniu no sábado (28), com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada.

Senador Flávio Bolsonaro (PSL). Wilson Dias/Agência Brasil.

Ainda segundo Gilmar Mendes, o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), deve apurar os envolvidos nas investigações para que esses sejam responsabilizados por suas ações, que segundo ele, é enredo de responsabilidade funcional.

Gilmar é o segundo a pleitear em favor do filho do presidente decisões, que conforme relatado, desembaraçam as normativas legais. O ministro Dias Toffoli já havia solicitado suspenção das investigações contra Flávio Bolsonaro. Em 21 de novembro o tema deve voltar a ser discutido pelo STF, até lá Flávio Bolsonaro não pode ser investigado, conforme decisão de Gilmar Mendes.

"A presente decisão não traduz qualquer antecipação do entendimento deste relator quanto ao mérito da tese de repercussão geral a ser apreciada no julgamento (de novembro)", ressaltou Gilmar.

*Com informações do Estadão Conteúdo.