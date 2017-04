Segurança Alimentar Segurança alimentar em MS terá R$ 955 mil para pesquisa com indígenas e atualização de plano

Após projeto aprovado pela Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan), Mato Grosso do Sul receberá R$ 955 mil para atualização do Plano Estadual de Segurança Alimentar, pesquisa junto à etnia Guarani-Kaiowá, sensibilização do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional de MS nos 79 municípios e aquisição de veículo para o Conselho Estadual de Segurança Alimentar (Consea/MS). O recurso, disponibilizado via Caisan/MS, contará com prazo de 24 meses para execução.

Para a presidente da Caisan/MS e superintendente de Direitos Humanos da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), Ana Lúcia Américo, o recurso vem em boa hora e fortalecerá o sistema em MS. “Entre outros objetivos, iremos fortalecer, junto aos 79 municípios do estado, a adesão municipal do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional. Sem dúvida será de grande importância que todas as cidades do estado implantem o Sisan local, dando assim mais condições e possibilidade de fomento da boa alimentação em cada região”, disse.

Atualmente a Caisan/MS é composta por membros da Sedhast, Secretaria de Estado de Educação (SED), Secretaria de Estado de Governo (Segov), Secretaria de Estado de Saúde (SES) e Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).Sisan – Com o objetivo de combater a fome e a miséria no país, o Governo Federal assumiu, desde 2003, compromissos para trilhar a construção da agenda da segurança alimentar e nutricional enquanto uma política de Estado, num amplo processo intersetorial e com participação da sociedade civil, definindo os marcos legais e institucionais dessa agenda – como a criação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan); a recriação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea); a instalação da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan); e a elaboração do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.

O Sisan, instituído em 2006, tem a finalidade de assegurar o Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA). As suas instâncias interagem e funcionam plenamente na esfera nacional (Caisan, Consea e Conferências de Segurança Alimentar e Nutricional).