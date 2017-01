Servidores Sem dinheiro em caixa, prefeito deve pagar salários até dia 10

Por: Jhoseff Bulhões, com assessoria

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, deve pagar o salário dos servidores públicos até o dia 10 de janeiro. O assunto foi discutido na primeira reunião com secretários, onde Marquinhos citou o pagamento como prioridade. Ele informou que a administração anterior não deixou dinheiro em caixa, mas espera a arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para efetuar o pagamento.

“Até o quinto dia útil não tem dinheiro em caixa para pagar. Se tivesse, o prefeito teria pagado o décimo terceiro e o salário de dezembro. Dinheiro em caixa não existe. Ele não deixou dinheiro em caixa. Vamos aguardar o que vamos receber do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e honrar o pagamento do funcionário público, que não tem nada a ver com a má administração pública de maus gestores. Eles trabalharam e vão receber”, declarou.

Marquinhos aguarda levantamento da verba deixada em conta pela antiga administração para saber o que realmente tem e como pagar os funcionários. Todavia, espera que até o dia 10 de janeiro o dinheiro esteja na conta do servidor.

“Estamos aguardando o levantamento. Foram entregues números provisórios, que deverão ser rebatidos pela nossa equipe econômica. Se tivessem dinheiro, teriam pagado o décimo terceiro, que até agora não foi pago. Temos que encontrar outra alternativa”, explicou.

Em relação ao 13º salário, o prefeito fará levantamento de quantos receberam e encontrar uma alternativa para depósito do salário. “Parece que alguns receberam mil, outros receberam a menor e outros não receberam nenhum centavo. Temos que ver caso a caso, fazer levantamento e buscar esta importância para honrar com o servidor público”, detalhou.

O prefeito também falou sobre a situação de trabalhadores terceirizados, demitidos pela Seleta e Omep, e que ainda não receberam salários. “Pedi que fossem recepcionados todos, cada um no seu local. Estou indo conversar com o Ministério Público Estadual (MPE) e com o Poder Judiciário para resolver a situação deles. Se tiver este valor reservado e provisionado, que deveria estar, vão receber imediatamente”, concluiu.