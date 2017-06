Regime especial Sem incentivo fiscal, MS é esmagado por estados ricos

No dia 1º deste mês, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou por 405 votos a 28 o projeto de lei complementar 54/15. Um placar que não deixa dúvidas sobre o apoio da esmagadora maioria da Casa a um recurso fundamental à busca da justiça tributária e da igualdade e federativa – o PLC aprovado convalida regimes especiais de tributação que descentralizam os investimentos econômicos e capacitam estados menos desenvolvidos a atrair novos empreendimentos industriais. Não fosse o incentivo fiscal que oferece, Mato Grosso do Sul não teria adquirido o impulso econômico e social que passou a ter nos últimos 25 anos e continuaria esmagado pelos estados mais ricos, especialmente os sulistas: São Paulo, paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Em 1º de janeiro de 2015, quando assumiu o cargo, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), já tinha conhecimento do histórico desafio desenvolvimentista instalado pela realidade desfavorável que iria enfrentar: do seu lado, um Estado de enorme potencial como fonte de abundantes matérias-primas; e de outro os estados industrializados, com receitas muito maiores e, com isso, condições mais favoráveis para atrair investimentos. Há décadas, a guerra fiscal num sistema federativo desequilibrado pelas desigualdades regionais penaliza quase sempre as unidades que têm as atividades primárias como ponto forte da economia.

Assim, Azambuja não brigou com a realidade e nem minimizou a capacidade real de crescimento e modernização da economia sul-mato-grossense, até porque enfrentaria uma das conjunturas recessivas mais impactantes da história. De posse dos resultados (prós e contras) da política de regime especial nos sucessivos governos, principalmente desde Zeca do PT e passando por André Puccinelli, constatou que em 16 anos os incentivos fiscais haviam sido determinantes para impedir que Mato Grosso do Sul afundasse num contexto de isolamento econômico e depreciação na balança dos investidores.

PRUDÊNCIA – Embora reconhecendo a imperiosidade de conservar o apelo do regime especial para assegurar a expansão industrial e manter atrativos reais ao empresariado, Azambuja procurou cercar-se de cuidados na política de fomento, com destaque para as situações que em 2010 levaram o governo sul-mato-grossense a editar novos mecanismos especiais, derrubados pelo Supremo Tribunal Federal em junho de 2011 e restabelecidos 30 dias depois com o Programa MS Forte-Indústria, na administração do peemedebista André Puccinelli. Naquele texto, fixava-se redução de até 67% do ICMS devido, por 15 anos, aos empreendimentos industriais.

Os passos deste governo em três anos e meio são dados de olho atento à guerra fiscal. É conjuntura de crise. Nela, atrair uma empresa significa gerar empregos, fortalecer as receitas - estaduais e municipais, especialmente – e promover expansão urbana, viária, de serviços e equipamentos de usufruto coletivo. Com a retração, cada planta industrial nova é disputada ferozmente – São Paulo e os estados do Sul figuram entre os grandes devoradores dos investimentos. Mas Mato Grosso do Sul vem abrindo e melhorando sua posição nessa disputa, ficando entre os cinco estados que mais ofereceram vagas de trabalho formal.

É neste panorama desafiador que o governador Reinaldo Azambuja contribui com as autoridades que investigam as denúncias de Joesley e Wesley Batista, que afirmam ter participado de processos fraudulentos para beneficiar suas empresas com os incentivos fiscais. Mesmo considerando que as denúncias foram formuladas por dois criminosos confessos em busca de benefícios da delação premiada, o Estado não mudou em nada o comportamento que vem tendo desde os primeiros dias de gestão.

Ainda em 2015, primeiro ano de mandato, muito antes das delações, o governador já tinha procedido um rigoroso rastreamento de toda a planilha de regime especial, desde as legislações pertinentes empregadas ao perfil social e financeiro das empresas. Com essa autoridade, o Estado ingressou com ação no Supremo Tribunal Federal para derrubar liminar que permitiu o funcionamento de uma empresa suspeita, a Braz Peli, cujo proprietário se associou a um dirigente do setor de couros para endossar as delações dos irmãos Batista.

Sem nenhum documento que o incrimine, Azambuja cobra a regularidade de todos os investimentos baseados no Termo de Acordo de Regime Especial (Tare). E reafirma sua determinação de ir ao fundo em busca de todas as respostas, com a expectativa de que a justiça seja aplicada, as responsabilidades apuradas e os responsáveis enquadrados por lei, se houver comprovação de irregularidades com envolvimento de servidor estadual em qualquer nível.